شباب الأهلي يُكرم الرعاة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة



دبي(الاتحاد)

أقام نادي شباب الأهلي، حفل استقبال وتكريم للفرق المشاركة في نهائيات بطولة السوبر لأندية غرب آسيا (FINAL 8) لكرة السلة، بحضور الفريق محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قام بتكريم الرعاة ورؤساء بعثات الأندية المشاركة في البطولة.

ورحب المري بالحضور والأندية المشاركة في البطولة التي تستمر منافساتها بمشاركة 7 أندية حتى 17 من الشهر الجاري، معبِّراً عن سعادته في نجاح النادي باستضافة النهائيات، موجهاً الشكر للاتحاد الدولي لكرة السلة على الثقة الكبيرة التي وضعوها في نادي شباب الأهلي، وأكد المري أن الاستعدادات والترتيبات كافة لانطلاق العُرس الآسيوي لكرة السلة جاهزة، كما أشاد بالرعاة والشركاء الاستراتيجيين على دعمهم المستمر للنادي وللرياضة عموماً، وهو تعزيز للدور المتكامل بين أبناء الوطن في إنجاح الفعاليات الرياضية المختلفة.

وقام المري بتكريم المسؤولين في الاتحادين الدولي والآسيوي وممثلي الأندية المشاركة والشركات الراعية للبطولة، وهي طيران الإمارات، «امارتك»، سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، زاجل، الحلول العقارية، ومجلس دبي الرياضي.

كما تم تكريم الجهات الحكومية المساندة، القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الصحة بدبي، وبطاقة السعادة.