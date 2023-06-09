ميلوييفيتش يختار «الثنائي المساعد» في «الإمبراطور»



مراد المصري (دبي)

اختار الصربي ميلوش ميلوييفيتش، المدرب الجديد لنادي الوصل، الثنائي الذي سيعاونه في الجهاز التدريبي للفريق خلال الموسم المقبل، وهما السويدي مسعود ميرال والصربي نيناد دودريفيتش.

وسيحضر الثنائي مع المدرب عندما يستهل مهمة تدريب الفريق خلال الصيف الحالي، وهما اللذان يمتلكان خبرة متنوعة لكن أبرز محطاتهما جاءت في الكرة السويدية تحديداً على الصعيد التدريبي.

وكان مسعود أوريل يعمل مساعداً للمدرب مع فريق أيك السويدي خلال الموسم الماضي، وهو الذي كان مدرباً لأندية أخرى هناك، فيما يعتبر نيناد دودريفيتش أكثر شهرة نسبياً، حيث كان يعمل مساعداً للمدرب مع فريق هاماربي السويدي منذ عام 2021، لكنه قبل ذلك كان لاعباً في صفوف منتخب بلاده حيث تواجد في قائمة كأس العالم في عام 2006، إلى جانب اللعب مع أندية أوروبية في مركز الدفاع.

ويمتلك ميلوييفيتش علاقة سابقة مع دودريفيتش عندما عملاً معاً في صفوف فريق هاماربي في عام 2021، وهو ما يجعله يثق به للتواجد مع الوصل خلال الموسم المقبل.

على صعيد آخر، يقترب المدافع الكولومبي دانيال بيدروزو من تعزيز خط دفاع «الإمبراطور» في الموسم الجديد، وهو اللاعب الصاعد في بلاده، الذي تواجد في نهائيات كأس العالم للشباب المقامة في الأرجنتين، وخاض مباراة خلال البطولة.

وكان المدافع قريب للانضمام إلى الوصل في شهر يناير الماضي، لكن الأمور تأخرت إلى الصيف الحالي، لكن الاتفاق بين الوصل وناديه ريال قرطاجنة يضعه على الدرب للقدوم إلى دبي خلال الموسم المقبل.