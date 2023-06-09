100 محمل في الملحمة التراثية لسباق أبو الأبيض

أبوظبي (الاتحاد)



ينطلق يوم غد سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية وسط أجواء مثالية وحماسية لإقامة الحدث، وهي الفئة الأكبر والأقوى في فئات المحامل الشراعية.

ويقام السباق برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويشارك في الملحمة التراثية 100 محمل، وهو الجولة الثالثة والأخيرة لهذه الفئة، وأيضاً الختامية للموسم، وينطلق السباق على مسافة 30 ميلاً بحرياً، وبمشاركة محامل من كل أنحاء الدولة من عالي جزيرة أبو الأبيض، وحتى خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في كاسر الأمواج بأبوظبي، حيث يتم تتويج الفائزين.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات البحرية 4 ملايين و238 ألف درهم جوائز للفائزين من المركز الأول، وحتى الـ 90 إلى جانب 3 سيارات لأصحاب المراكز الأولى، وسبق أن نظم النادي سباقين لهذه الفئة هذا الموسم، الأول «سباق مهرجان الشيخ زايد»، والثاني سباق «غناضة».

وأكملت اللجنة المنظمة كل الترتيبات الفنية واللوجستية لتنظيم السباق، ووقفت على كافة التفاصيل الخاصة بالحدث، من خلال تنفيذ الخطة الموضوعة، لضمان توفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين، والمتابعين للوصول بالسباق إلى شاطئ النجاح المأمول.

من جهته، ثّمن أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية - العضو المنتدب، دعم القيادة الرشيدة للدولة لكافة الأنشطة والفعاليات التراثية التي ترسخ ثقافة الحفاظ على التراث بشكل عام، والتراث البحري الإماراتي الأصيل، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتعزيز حضوره في كل المناسبات، وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة للسباق، والتي دائماً ما تمنح المشاركين الدافع الكبير لتقديم أفضل ما لديهم من أداء على متن المحامل، والمتابعين الحرص على التواجد ضمن منظومة نجاح الحدث.

وأضاف: يشهد سباق أبو الأبيض مشاركة كبيرة من المحامل، وهذا دليل على مكانته، والحرص على التواجد في كل السباقات، وخاصة الكبرى، ودائماً ما يستقطب هذا السباق 100 محمل وأكثر، مما يشعل التنافس من أجل التتويج باللقب، والتواجد في المراكز المتقدمة، في سباق الفوز بالجوائز القيمة التي رصدت لأصحاب المراكز الأولى والمشاركين.

وقال: سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية 60 قدماً، من الفعاليات الكبرى التي لها مكانتها التنافسية لدى ملاك المحامل والنواخذة والبحارة، ويمثل أكبر تحد للجميع، وأيضاً يعد احتفالية بختام موسم السباقات التراثية، والذي جاء مليئاً بالحماس، وروح التنافس والتحدي والإبداع، ما رسم لوحات رائعة منحت المشاركين على متن المحامل في مياه البحر الفرحة، والمتابعين من على الشاطئ السعادة بمشاهدة ما ترسمه المحامل من لوحات رائعة من حماس البحارة وبراعة في قيادة المحامل، وهي تشق طريقها وتصارع الأمواج بسلاسة في كل السباقات التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأشاد بتجاوب وإلتزام الملاك والنواخذة مع اللجنة المنظمة خلال فترة التسجيل للمشاركة في السباق، الأمر الذي سهل على الجميع سير الإجراءات بسهولة، مشيراً إلى أن هذا التعاون المستمر، يمثل خطوة مهمة على طريق نجاح كل الأنشطة والفعاليات والسباقات التي ينظمها ويشرف عليها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.