الشعبية سر القبول

الرياض (د ب أ)

أكد الفرنسي كريم بنزيمة، اللاعب الجديد في فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، أن الجماهيرية الكبيرة لناديه الجديد من أسباب اختياره الانضمام إليه.

وقال بنزيمة في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، أن شعبية الاتحاد لعبت دوراً كبيراً في تفضيله عرض النادي السعودي على جميع العروض التي تلقاها.

وأضاف أنه اختار الاتحاد من أجل مواصلة حصد الألقاب، مؤكداً أنه يعلم بالتطور الذي يشهده الفريق حالياً، مشيراً إلى رغبته في التتويج بالمزيد من البطولات، بعد مسيرة حافلة في أوروبا. وتابع اللاعب الفرنسي الذي بدأ مسيرته في أولمبيك ليون الفرنسي، أن جماهير الفريق عنصر أساسي وهم اللاعب رقم 12، مؤكداً أنه لا يستطيع الانتظار لرؤية الجماهير على أرض الملعب.

وكان بنزيمة قضى 14 موسماً في ريال مدريد، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، والدوري أربع مرات وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات، وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات وكأس السوبر الأوروبي أربع مرات وكأس العالم للأندية خمس مرات.

وتوج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي لكرة القدم موسم 2023/2022، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2009/2008، والمرة التاسعة في تاريخه.