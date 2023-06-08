عقبة طبية تعرقل انتقال كانتي إلى اتحاد جدة

الرياض(أ ف ب)

تواجه عملية انتقال لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي إلى نادي الاتحاد السعودي، بعض الصعوبات التي تسببت في قد تعليقها بسبب مشاكل في الفحص الطبي، بحسب ما قال مصدر في النادي.

وقال المصدر إن كانتي "32 عاماً" قد وقّع اتفاقاً ملزماً وليس عقداً نهائياً. ما زلنا نراجع نتيجة الفحص الطبي. لديه تاريخ طويل من الإصابات ونريد توخي الحذر قبل توقيع عقد ضخم".

وبالفعل، فإن كانتي سبق أن غاب لستة أشهر عن صفوف تشيلسي الإنجليزي، بسبب مشاكل في عضلة الفخذ الخلفية.

وجاء هذا الخبر على وقع تقديم نادي الاتحاد لنجمه الجديد الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل من ريال مدريد الإسباني.

وبنزيمة واحد من أكثر من 10 لاعبين تستهدف السعودية، استقطابهم لإطلاق "دوري تنافسي" بدءاً من العام المقبل.