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بيرج يهدي «دراجات الإمارات» الانتصار في دوفين

بيرج يهدي «دراجات الإمارات» الانتصار في دوفين
9 يونيو 2023 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

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حقق مايكل بيرج، نجم فريق الإمارات للدراجات، أكبر نتيجة في مسيرته القصيرة بفوزه بالمرحلة الرابعة من السباق وحصوله على القميص الأصفر في سباق كريتريوم دو دوفين الشهير بفرنسا.
وظهر الدراج، البالغ من العمر 24 عاماً، بأداء جيد بشكل لا يصدق خلال السباق، حيث انطلق في مسار مليء بالتلال بطول 31.1 كيلومتر، بدءاً من كور وانتهاءً بمنطقة بيلمونت دو لا لوار، وأنهى الدورة في زمن قدره 37 دقيقة و28 ثانية، بمتوسط سرعة 49.8 كيلومتر في الساعة. ويتكون المسار من ثلاثة أجزاء رئيسية، حيث يبدأ بقسم صاعد، ويتلوه جزء منحدر أطول حتى نقطة التفتيش الأولى عند حوالي 10.7 كيلومتر، ثم وصولاً إلى القسم المسطح بطول 9 كيلومترات في المنتصف. وفي النهاية، يمتد المسار بطول 11.4 كيلومتر مع صعود قليل بتدرجات تصل إلى 6% نحو خط النهاية. وكان بيرج أبطأ في النقاط الوسيطة من المسار، لكنه انطلق بشكل جيد وأنهى السباق بقوة، محققاً الفوز بالمرحلة بفارق 12 ثانية عن المتسابق صاحب المركز الثاني، جوناس فينججارد من فريق جامبو فيزما. ويعد هذا الفوز هو الفوز الحادي والثلاثون للموسم لفريق الإمارات الذي يحتل الصدارة حالياً في تصنيف الفرق.

دراجات الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
سباق كريتيريوم دو دوفين
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