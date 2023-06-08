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تنظيم دورات «الأجسام» في أبوظبي

تنظيم دورات «الأجسام» في أبوظبي
9 يونيو 2023 01:59

دبي (الاتحاد) 

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وقَّعت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام عقد تنظيم دورات الأكاديمية في العاصمة أبوظبي، مع شركة 316 للخدمات الرياضية، وذلك في ختام دورة المستوى الأول بفندق أوكسيدنتال الجداف، حضر مراسم التوقيع العقيد عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، وأحمد محمد ذو الغني، رئيس الشركة، كما حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية، في مقدمتهم وليد عبدالكريم، مدير عام الأكاديمية، كبير المحاضرين، بجانب مسؤولي الأكاديمية والشركة التي أسند لها مسؤولية تنظيم الدورات. 
وحددت الأكاديمية فور التوقيع، تنظيم أول دورة للمستوى الثاني بقيادة الطاقم الدولي المكون من المحاضر الدولي وليد عبدالكريم، والدولي سالم سعيد، وذلك يومي 8 و9 يوليو المقبل.

أبوظبي
الإمارات
اللياقة البدنية
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