«البلو مون» يحلِّق إلى إسطنبول بطموحات «ذات الأذنين»

مراد المصري (دبي)

وصلت بعثة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى مدينة إسطنبول التركية، على متن رحلة خاصة على طيران «الاتحاد» الراعي الرسمي للفريق، في مهمة مرتقبة يوم غدٍ لخوض المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مع سعي «البلو مون» لتطويع عناد الكأس الشهيرة المعروفة باسم «ذات الأذنين» ورفعها للمرة الأولى في تاريخه، ترجمةً للأداء والنتائج الإيجابية التي تضعها رقمياً كأفضل فريق العالم في الوقت الحالي.

وخاض الفريق التدريب الأخير أمس، بمشاركة كاملة العدد، حيث لا يعاني الفريق أي غيابات مؤثرة لحد اللحظة، وتمكن المدرب الإسباني بيب جوارديولا من الموازنة بالجدول المزدحم للمباريات، من خلال المداولة بين اللاعبين في التشكيلة الأساسية، وهو ما جعله ينجح بحصد لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، بانتظار إكمال الثلاثية التاريخية باللقب الأوروبي.

وأقام الفريق تدريباته الأخيرة في مانشستر قبل السفر في أكاديمية السيتي لكرة القدم، وذلك وسط معنويات مرتفعة كما ذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، وبتطلعات كبيرة من أجل تحقيق اللقب في الوصول الثاني للفريق إلى المباراة النهائية في آخر ثلاث سنوات.

من جانبه، أكد إيلكاي جوندوجان، نجم السيتي المتألق في هذا الموسم، أن إنتر ميلان الإيطالي سيكون خصماً قوياً في نهائي دوري أبطال أوروبا ويجب على فريقه أن يكون «يقظاً» وبكامل تركيزه ضدهم، وقال: «الإنتر حصد اللقب ثلاث مرات، ومن المتوقع أن نسيطر على الكرة في المباراة، لكن يجب التعامل مع تهديد الهجمات المرتدة للإيطاليين».

وأضاف: «الإنتر لم يصل إلى النهائي من أجل لا شيء، لديهم صفات رائعة رغم أنها لم تكن كافية لهم للفوز بلقب الدوري هذا العام، لكنهم فازوا بكأس إيطاليا، إنهم فريق يعرف كيف يفوز بالألقاب، إنهم عدوانيون للغاية في طريقة لعبهم، ربما يكونون أكثر تركيزاً على الجانب الدفاعي، لكن لديهم أيضاً صفات مذهلة للمضي قدماً، إنهم فريق مستقر للغاية».

وتابع: «عادة لا يستقبلون الكثير من الأهداف، لذلك لن يكون الأمر سهلاً، نحن نعلم أنهم على الأرجح سيكونون سعداء للسماح لنا بالحصول على الكرة، وسيكون الأمر متروكاً لنا لتحقيق أقصى استفادة من ذلك، كما سنحتاج إلى الحذر من الهجمات المرتدة، علينا أن نكون مستيقظين على نطاق واسع، خاصة في المباراة النهائية يمكن أن يحدث أي شيء، لذلك علينا أن نكون مركزين بشكل كامل».

ويتصدر هالاند الذي سجل 52 هدفاً في جميع المسابقات خلال 2023/22، بما في ذلك 12 في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم قائمة الهدافين، وفي حال سجل هدفاً آخر فإنه سيصبح أكثر لاعب من فريق إنجليزي يسجل أهدافاً في نسخة واحدة من المسابقة، متجاوزاً الهولندي رود فان نيستلروي لاعب مانشستر يونايتد بهدف واحد، وقال جوندوجان: «في الوقت الحالي، قد يكون هالاند أفضل مهاجم في العالم، إنه يجلب الكثير لفريقنا، خاصة بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية، فهو يعطينا ميزة إضافية، مع قوته البدنية وعقليته وسرعته ومع أهدافه أيضاً بالطبع».

وختم: «في العامين الماضيين، لم يكن لدينا رقم تسعة كلاسيكي في الفريق، لذلك احتجنا إلى اللعب بشكل أكثر مرونة قليلاً وبطريقة مختلفة قليلاً، الآن نعلم أن لدينا مهاجماً يمكنه التحكم في الكرة، بما في ذلك الكرات الثابتة العالية».

جريليش: حلم أصبح حقيقة

بعد الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2021، تطور الإنجليزي جاك جريليش باستمرار تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، وأصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة الموسم الحالي، وهو الذي ينتظر مباراة يمكن اعتبارها أنها الأهم في مسيرته حتى الآن. وقال جريليش: «هذا هو سبب مجيئي إلى السيتي، للعب في نهائي دوري أبطال أوروبا».

وتابع: «هذا ما كنت تحلم به عندما تكون شاباً صغيراً وحتى قبل خمس أو ست سنوات كان هذا ما كنت أحلم به، لذا فإن الذهاب إلى النهائي مع هذه المجموعة من اللاعبين هو امتياز وحلم أصبح حقيقة».

وقال جاك عندما سئل عن كيف ساعدت طريقة لعب السيتي في تحقيق أقصى استفادة منه: «إحدى مميزاتي الرئيسية هي خلق الفرص، بالطبع، أريد أن أسحب اللاعبين إلى الداخل وإذا سحبت لاعبين أو ثلاثة، فعندئذ يكون لدينا دائماً لاعب آخر، سواء كان جوندوجان أو كيفن دي بروين على حافة منطقة الجزاء أو في مركز خطير».

وختم الدولي الإنجليزي تصريحاته: «إنه لمن دواعي سروري أن ألعب في فريق به مثل هؤلاء اللاعبين».