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الرياضي

شركة خورفكان توزع الحقائب الإدارية

شركة خورفكان توزع الحقائب الإدارية
9 يونيو 2023 01:59

فيصل النقبي (خورفكان) 

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عقد مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم اجتماعه الأول، بعد إعادة تشكيله برئاسة خليل غانم الحمادي، حيث تم توزيع المناصب بين الأعضاء، باختيار على عبدالله عامر الحمادي نائباً لرئيس الشركة، واعتماد تشكيل اللجان المالية والإدارية المهمة للعمل خلال دورة المجلس القادمة، إضافة إلى تشكيل اللجان المختلفة بالشركة وأهمها اللجنة الفنية التي ستبدأ عملها قريباً. وحضر عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، جانباً من الاجتماع، حيث أكد ثقته التامة بمجلس الإدارة لتحقيق أهداف وتطلعات جمهور وعشاق الفريق في المواسم القادمة.

شركة خورفكان
خورفكان
خليل غانم الحمادي
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