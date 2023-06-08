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اقتراح مبدئي بإقامة نهائي كأس رئيس الدولة 30 أبريل

اقتراح مبدئي بإقامة نهائي كأس رئيس الدولة 30 أبريل
9 يونيو 2023 01:59

معتز الشامي (دبي)

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قدمت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين، بالتنسيق مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مقترحات المواعيد المبدئية للنسخة الجديدة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث سيكون الموعد الأولي المقترح للنهائي 30 أبريل المقبل.
وكانت الرابطة قد عقدت اجتماعاً تنسيقياً بحضور الأندية لمناقشة روزنامة الموسم الجديد، الذي سينطلق بالجولة الأولى للدوري يومي 18 و19 أغسطس المقبل، وأقرت الأندية التصورات الخاصة بروزنامة منافسات الموسم الجديد، المتوقع أن يشهد ضغط مبارياته منذ مرحلة البداية وحتى نهايته في أواخر مايو من العام المقبل، ويأتي ذلك بسبب إقامة النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا التي ستنطلق بالدور التمهيدي في أغسطس المقبل، والذي يقام عبر 3 مراحل أيام 8 و15 و22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة أندية شباب الأهلي والشارقة بها، بينما ينطلق دور المجموعات في سبتمبر المقبل.
واستقرت كل من اللجنة الفنية بالمحترفين ولجنة المسابقات على انطلاق مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في 12 و13 ديسمبر المقبل، بدور الـ16، وذلك بعد إلغاء التصور السابق الذي شهد انطلاق البطولة من دور الـ 32، مع ضيق المساحة الزمنية، نظراً لإقامة كأس آسيا يناير من العام المقبل وتوقفات الدوري التي ستزيد على 58 يوماً قبل البطولة، بالإضافة لإيقاف الدوري لأكثر من شهر بداعي المشاركة في كأس آسيا بالدوحة.
أما عن بقية مشوار بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيقام الدور ربع النهائي في 27 و28 من فبراير من العام المقبل، بينما تقام مباريات نصف نهائي البطولة، يومي 30 مارس بالنسبة للذهاب و8 أبريل بالنسبة للعودة، على أن يكون نهائي البطولة في 30 أبريل المقبل.

كأس رئيس الدولة
نهائي كأس رئيس الدولة
نهائي الكأس
اتحاد الكرة
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