12 لاعباً يمثلون الإمارات في «القوى العربية» بالجزائر

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد ألعاب القوى اختيار 12 لاعباً ولاعبة للمشاركة في منافسات دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، وتتألف القائمة من الشعالي حسن النعيمي «مشي 20 كلم»، وسالم البلوشي «وثب طويل»، وسلطان سلمان «400 متر عدو، و400 في 400 تتابع»، وأحمد الكندي «800 متر، و4 في 400 متر»، ومفرج العامري «400 متر و4 في 400 متر»، ومعاذ فوزي «400 متر حواجز وتتابع 4 في 400»، وخالد خليل «3 آلاف متر موانع»، ومحمد حسن النوبي «100 و200 متر و4 في 400 تتابع»، وفاطمة الحوسني «رمي الجلة والقرص»، وفاطمة البلوشي «200 متر عدو»، ومهرة عبدالرحيم «200 متر في 400 متر حواجز»، وعلياء الحمادي «وثب عالي ووثب طويل».

وأكد علي حسن غزوان، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن اختيار القائمة المشاركة في البطولة جاء بعد متابعة دقيقة خلال الفترة الماضية، من خلال البطولات المحلية التي أقيمت وعلى رأسها كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بالإضافة إلى بعض المشاركات الخارجية، للوصول إلى أفضل العناصر التي تمثل الدولة في الاستحقاق العربي الكبير.

وأضاف: «لاعبو ولاعبات المنتخب على مستوى جيد من الجاهزية للمشاركة، والمنافسة على أفضل النتائج، على غرار الحصاد الإيجابي في بطولة غرب آسيا بالدوحة مؤخراً، إثر التحضيرات القوية خلال الفترة الماضية بالمعسكرات المختلفة في كل من جنوب أفريقيا وتركيا، إضافة إلى المشاركات في البطولات الإقليمية والدولية، وأشاد بالدعم الكبير من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس الرياضية في مسار تطور ألعاب القوى بالدولة».