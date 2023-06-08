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بويول: جوارديولا من أفضل 3 مدربين في التاريخ

بويول: جوارديولا من أفضل 3 مدربين في التاريخ
8 يونيو 2023 23:00

إسطنبول (رويترز) 

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قال كارليس بويول، زميل بيب جوارديولا السابق في برشلونة، إن مدرب مانشستر سيتي الحالي من بين أفضل ثلاثة مدربين على مر العصور، وذلك قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غدٍ السبت، حيث يسعى جوارديولا للفوز باللقب للمرة الثالثة في مسيرته.
ولعب بويول مع جوارديولا في برشلونة وكان قائداً لتشكيلة النادي تحت قيادة المدرب الإسباني بعد سنوات عدة، وفاز بدوري أبطال أوروبا في 2008-2009 و2010-2011.
وقال بويول: «(لعبت) مع بيب لعامين ولمست بالفعل صفاته القيادية من كل الجوانب. الطريقة التي يتحدث بها والتزامه مع النادي وقدراته التدريبية. بالنسبة لي، إن لم يكن الأفضل، فهو بالتأكيد من بين أفضل مدربين اثنين أو ثلاثة مدربين على مر العصور».
وقال بويول الذي قضى 15 عاماً في برشلونة، وفاز بستة ألقاب للدوري الإسباني، إضافة إلى ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، إن جوارديولا كان من أفضل الأشخاص خططياً حتى عندما كان لا يزال لاعباً تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان جال.
وأضاف: «حتى مع وجود مدرب مثل فان جال، الذي أحبه كثيراً، أحياناً كان بيب يحركنا كمدافع. كان يحولنا إلى ثلاثة في الخلف، وأربعة في خط الظهر في بعض الأحيان. أتذكر بوضوح مباراة ضد أتليتيكو مدريد وقد اندهشت بالطريقة التي يلعب بها خاصة من الناحية الدفاعية».
وحوّل جوارديولا مانشستر سيتي إلى قوة مهيمنة في كرة القدم الإنجليزية، منذ وصوله إلى هناك في 2016.
وفاز بخمسة من آخر ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويوم السبت الماضي فاز سيتي بالثنائية المحلية بتغلبه على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو لقبه 11 مع النادي.
وبعد غدٍ السبت سيواجه سيتي منافسه إنتر ميلان في إسطنبول، مع فرصة لمضاهاة ثلاثية مانشستر يونايتد عام 1999.

جوارديولا
مانشستر سيتي
كارليس بويول
برشلونة
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