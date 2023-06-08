اتحاد جدة يقدم النمر الفرنسي «كي بي 9»

جدة(أ ف ب)

يقدم بطل الدوري السعودي نادي الاتحاد الخميس لاعبه الجديد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة المنضم لصفوفه في "صفقة قياسية" لثلاث سنوات، في أجواء احتفالية في ملعبه في مدينة جدّة من المتوقع أنّ يحضرها آلاف من أنصاره.

وبات بنزيمة (35 عامًا)، أفضل لاعب في العالم لعام 2022، ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع العام الجاري، بعد ضمّ النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف.

ووصل بنزيمة قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق إلى جدة على ساحل البحر الأحمر (غرب) مساء الأربعاء وقد وضع وشاحاً باللونين الأسود والأصفر ألوان فريقه الملقب بـ"النمور" ثاني أكثر الأندية نجاحًا في البلاد، حيث فاز بلقب الدوري تسع مرات (مثل النصر) خلف الهلال (18) وبدوري أبطال آسيا مرتين.

تزيّنت مدينة جدة منذ الصباح بلافتات ترحب ببنزيمة "النمر الجديد" ظهر فيها مبتسماً ويرتدي قميص الاتحاد، فيما جابت سيارات ترفع أعلام الاتحاد الشوارع المؤدية لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية المعروف باسم "الجوهرة المشعة" الذي عرضت الشاشات الإلكترونية داخله شعار "كي بي 9 نمر" "الحرفان الأولان من اسم كريم بنزيمة" باللغة الإنجليزية.

وذكرت تقارير صحفية محليّة أن النادي طرح 60 ألف تذكرة لحفل التقديم بأسعار رمزية تبلغ 9 ريالات (نحو دولارين ونصف الدولار) بيعت كلها خلال أقل من 5 ساعات.

والثلاثاء، وقّع المهاجم الفرنسي على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءًا من الموسم المقبل، على ما أعلن النادي الملقب أيضا بـ"العميد" كونه أحد أقدم أندية المملكة الخليجية.

ولم يكشف النادي قيمة الصفقة التي كان التلفزيون السعودي الرسمي وصفها بأنها "قياسية".

وذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو.

غادر بنزيمة، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد (354 هدفًا) خلف رونالدو (450)، وخامس أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي (648 مشاركة)، النادي الملكي "ملكًا" بعد أن وقفت الجماهير في ملعب سانتياجو برنابيو وزملاؤه ومدرّبه تحية له في المباراة الأخيرة الأحد.

ونشر الاتحاد الثلاثاء شريط فيديو يظهر فيه بنزيمة يقول باللغة عربية "أنا متحمس أشوفكم "أراكم" في جدة"، وقيامه بتوقيع عقد انضمامه للاتحاد إلى جانب رئيس النادي أنمار الحائلي، قبل أن يتصافحا بعد التوقيع ويرفع بنزيمة قميص الاتحاد.

أما بنزيمة فقال "لقد كنت محظوظاً لتحقيق أشياء مدهشة خلال مسيرتي وحققت كل شيء في إسبانيا وأوروبا. أشعر الآن أن الوقت قد حان لكي أخوض تحدياً ومشروعاً جديدين".

ويأمل الاتحاد أنّ يساعده بنزيمة، الفائز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في ديسمبر المقبل في السعودية. وهي المسابقة التي فاز بها بنزيمة نفسه خمس مرات خلال لعبه لريال مدريد.

ويأتي تقديم قائد ريال مدريد السابق بعد ثلاثة أيام من إعلان السلطات السعودية تحويل أربعة أندية سعودية، من بينها الاتحاد، لشركات يمتلك 75 % منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

والصندوق السعودي هو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للسعودية بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، من الاستحواذ على رونالدو وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الاندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغجولف والملاكمة.

وبنزيمة واحد من أكثر من 10 لاعبين تستهدف السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، استقطابهم لإطلاق "دوري تنافسي" بدءاً من العام المقبل.

والأربعاء، أفاد مصدر في الاتحاد أنّ بطل العالم الفرنسي نجولو كانتي وقّع أيضاً لـ"النمور" لثلاث سنوات.

والدوري السعودي ليس معروفاً عالمياً، لكنّه دوري تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة محلياً، في بلد يشكّل الشباب دون 30 عاماً 51 % من إجمالي سكانه البالغ عددهم 32,2 مليوناً.

وعلى غرار رونالدو في النصر، سيكون بنزيمة النجم الأبرز في تشكيلة تضم المدافع المصري أحمد حجازي والمهاجمين البرازيلي رومارينيو والمغربي عبد الرزاق حمدالله، ويشرف عليها البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مدرب توتنهام الإنجليزي السابق.

وتوج الاتحاد ومقره في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي للمرة الأولى منذ عام 2009 بعد سباق قوي مع النصر الذي يقوده رونالدو.