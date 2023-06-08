ديوكوفيتش يتحفز لمواجهة ألكاراز في «قمة الحماس»

باريس(د ب أ)

يلتقي نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بالإسباني كارلوس ألكاراز، للمرة الأولى في بطولة من بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، وذلك حينما يلتقيان غداً الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، لكن ديوكوفيتش يتوقع شعوراً مألوفاً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن ألكاراز كان طفلاً رضيعاً في آخر نسخة من بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" من دون مشاركة مواطنه رافائيل نادال.

ولدى إسبانيا الآن بطل جديد من أجل تحدي ديوكوفيتش، وهو منافس جديد على قمة رياضة التنس. وقال النجم الصربي البالغ من العمر 36 عاماً: "إنه يعمل بشكل جيد، لا شك أنه شخص لطيف داخل وخارج الملعب، إنه يجلب الكثير من الحدة حينما يلعب، ويذكرني بشخص ما من بلاده يلعب بيده اليسرى".

وأضاف: "إنه يستحق نجاحه بلا شك، أنه يعمل بجد وهو لاعب مكتمل ويبلغ من العمر 20 عاماً فقط".

وتابع: "إنها مباراة يود الكثير من الناس مشاهدتها، وهي بالتأكيد التحدي الأكبر بالنسبة لي حتى الآن في البطولة، إذا أردت أن تكون الأفضل، يجب عليك الفوز على الأفضل، بالتأكيد هو يستحق الفوز هنا، وأنا اتطلع لذلك أيضاً".

وتحدث ألكاراز عن حماسته للعب أمام ديوكوفيتش قائلاً: "منذ إجراء القرعة توقع الجميع هذه المباراة، الدور قبل النهائي أمام نوفاك وأنا كذلك، أريد حقاً خوض تلك المباراة".

وأضاف: "منذ العام الماضي أردت حقاً اللعب ضد نوفاك، كلانا لعب على مستوى عالٍ، سوف استمتع بذلك".

وتابع ألكاراز: "بالطبع بالنسبة لي من المدهش صنع التاريخ ولعب الدور قبل النهائي أمام أسطورة مثل نوفاك، لذلك ستكون تلك مباراة عظيمة بالنسبة لي".

وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، يواجه النرويجي كاسبر رود، منافسه الألماني ألكساندر زفيريف، والذي بدوره استعاد لياقته بعد 12 شهراً من إصابته الخطيرة في الكاحل أمام نادال في الدور قبل النهائي.