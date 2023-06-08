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ليفربول يستعيد ملعبه من أجل «السيدات»

ليفربول يستعيد ملعبه من أجل «السيدات»
8 يونيو 2023 21:17

ليفربول (رويترز)

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وافق ليفربول على صفقة لإعادة شراء ملعب التدريب السابق ميلوود، حيث أعلن اليوم خططاً لتحويله إلى «منشأة تدريب للنخبة» لفريق كرة القدم النسائي بالنادي.
وانتقل فريق ليفربول للرجال لأول مرة إلى ميلوود في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث قام المدرب الأسطوري بيل شانكلي بتحويله إلى منشأة تدريب من الدرجة الأولى في 1959. ثم انتقل النادي إلى موقع جديد في كيركبي في 2020.
وقال ليفربول في بيان «هناك رغبة في أن يكون ميلوود منشأة للنخبة، تمكن الفريق الأول للسيدات في ليفربول من مواصلة المنافسة على أعلى المستويات، وجذب أفضل المواهب في اللعبة وتطويرها والاحتفاظ بها».
واحتل ليفربول المركز السابع في الدوري الممتاز للسيدات في موسمه الأول، بعد عودته إلى دوري الأضواء عقب هبوطه في 2020، بعدما سبق له الفوز بالدوري الممتاز في 2013 و2014.

ليفربول
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