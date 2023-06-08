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السلوفيني داركو ميلانيتش مدرباً لـ «بني ياس»

السلوفيني داركو ميلانيتش مدرباً لـ «بني ياس»
8 يونيو 2023 20:29


مصطفى الديب (أبوظبي)
أعلنت شركة كرة القدم في نادي بني ياس، التعاقد مع المدرب السولوفيني داركو ميلانيتش لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، ويمتلك المدرب السولوفيني صاحب الـ 55 عاماً خبرة كبيرة في الملاعب، حيث سبق له التدريب في دوريات عالمية عدة مثل الدوري الإنجليزي، وأشرف على قيادة ليدز يونايتد، بالإضافة إلى فرق عدة ودوريات أخرى مثل النمسا وقبرص وسلوفينيا.
وفاز داركو بالدوري السولوفيني 6 مرات، وبالكأس في 3 مناسبات، وأكد المدرب ميلانيتش بأن الدوري الإماراتي تنافسي وقوي، وهو في قمة الحماس من أجل بدء مسيرته مع «السماوي»، والتي ستنطلق مع بداية المعسكر الاستعدادي للموسم. 

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