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الشارقة يجدد عقود السعيدي وثلاثي اليد

الشارقة يجدد عقود السعيدي وثلاثي اليد
8 يونيو 2023 20:00

 
الشارقة (الاتحاد) 
أعلنت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، تجديد التعاقد مع رباعي فريق رجال كرة اليد، وهم: المدرب التونسي سامي السعيدي، والمحترف الدولي التونسي مصباح الصانعي، والمصري محمود فايز في فئة مواليد الدولة، والجزائري زهير نايم، المقيد في فئة المقيم، مع كتيبة رجال اليد للموسم الجديد 2023-2024.
يذكر أن رباعي كرة اليد قد تُوجوا مع الفريق بخماسية تاريخية لليد الشرقاوية في الموسم الرياضي 2022-2023، حيث تسلم السعيدي القيادة الفنية للفريق، منتصف الموسم الماضي، ونجح في حصد بطولتي الدوري العام للمرة السابعة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخ النادي، إضافة لإحراز كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الخامسة على التوالي والعاشرة في سجل الملك الشرقاوي. كما تمكن الشارقة من اعتلاء منصة التتويج مع السعيدي بكأس الأندية الخليجية 2023 محققاً الميدالية البرونزية للمرة الأولى في مشاركات الفريق الخليجية.
وساهم محترفو الشارقة الثلاثة في منح الفريق أفضلية فنية ظهرت في سيطرة الملك الشرقاوي على مسابقات اتحاد كرة اليد كافة خلال الموسم المنتهي، وهي كأس السوبر وكأس الإمارات وكأس نائب رئيس الدولة والدوري وكأس رئيس الدولة.
وأكدت إدارة الألعاب الجماعية على الحفاظ على الهيكل الفني والإداري في كل المراحل السنية لكرة اليد، بعد موسم حافل بالإنجازات سيطرت خلاله جميع فرق المراحل السنية بالشارقة على الألقاب بـ 8 بطولات من 9 مسابقات نظمها اتحاد اليد، بإجمالي 13 من 14 لقباً لكرة اليد الشرقاوية، بعد إضافة خماسية الرجال.

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