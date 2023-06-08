نجوم العالم يدشنون الدوري العالمي للبادل

دبي (الاتحاد)

شهدت قاعة كوكاكولا أرينا في دبي انطلاقة قوية لمنافسات الدوري العالمي للبادل «وورلد بادل ليج»، الأول من نوعه على الإطلاق الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل، ويشارك فيه نخبة نجوم البادل المصنفين الأوائل على العالم من الرجال والنساء، إلى جانب نجوم منتخبنا الوطني للبادل.

وحفلت مباريات اليوم الأول في البطولة بمستويات فنية عالية، أمتعت الجماهير في الصالة، وكذلك المشاهدين في القنوات التلفزيونية حول العالم الذين يتابعون منافسات البطولة ونجومهم المفضلين في رياضة البادل التي حققت انتشاراً سريعاً على مستوى العالم، وأصبحت دبي مكاناً مفضلاً لإقامة بطولاتها الدولية والعالمية، حيث أقيمت في نوفمبر 2022 أنجح وأكبر نسخة في نهائيات بطولة العالم للبادل، واليوم يعود النجوم للتجمع في النسخة الأولى لانطلاقة الدوري العالمي للبادل.

وحقق فريق جاجوارز الفوز في المباراة الافتتاحية في البطولة، وتغلب على فريق شيتاز بنتيجة 3-1، وكان التقدم في المجموعة الأولى لصالح فريق شيتاز بنتيجة 6-4، فيما عادل فريق جاجوارز الكفة بفوزه بالمجموعة الثانية بنتيجة 6-3، ثم عزز تقدمه في المجموعة الثالثة بالفوز بنتيجة 6-4، وحسم اللقاء بالفوز في المجموعة الرابعة بنتيجة 6-2، جامعاً 22 نقطة مقابل 15 ليفوز باللقاء الأول بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وشهدت المباراة الافتتاحية مشاركة اثنين من نجوم منتخبنا الوطني وهما عبدالله أهلي ضمن فريق شيتاز، وعبدالله عبدالعزيز ضمن فريق جاغوارز.

وتتواصل الجمعة منافسات البطولة بإقامة مواجهات اليوم الثاني التي تجمع الفرق ذاتها، ويلتقي في الساعة 2:00 ظهر اليوم فريق شيتاز مع فريق جاجوارز، فيما يلتقي في الساعة السادسة فريق بانثرز مع فريق تايججرز.

ويضم فريق «شيتاز» عبدالله أهلي، لاعب منتخبنا الوطني الذي يلعب إلى جانب أريانا سانشيز وبولا خوسيماريا وكلاهما مصنّفة في المرتبة الثالثة عالمياً، بالإضافة إلى فرناندو بيلاستيجوين الذي يحتل المرتبة السادسة على العالم، وماريا فيرجينيا رييرا المصنفة سابعة عالمياً، وبابلو ليما المصنف عاشراً، وميغيل يانغواس الذي يحتل المرتبة التاسعة عشرة على العالم.

كما يضم فريق «جاغوارز» كلاً من عبدالله عبدالعزيز عبدالله إلى جانب أليخاندرا سالازار بينجوتشيا وجيما ترياي المصنفتين في المرتبة الثالثة عالمياً، وكارلوس دانيال جوتيريس المصنف خامساً عالمياً، وفرانكو ستوباشوك المصنف سادساً، وجيرونيمو جونزاليس لوك المصنف ثالث عشر، وكارولينا نافارو بيورك المصنّفة في المرتبة السابعة والأربعين.

ويضم فريق «بانثرز» كلاً من فارس الجناحي، وأوجسطين تابيا المصنف أولاً على العالم، وأرتور كويلو المصنّف رابعاً، وبياتريس جونزاليس المصنّفة خامسة عالمياً، ولوسيا سايتزن المصنفة ثامنة عالمياً، وأرانزازو أوسورو المصنف الثامن عالمياً، وأليخاندرو رويز جرانادوس الذي يحتل المرتبة الرابعة عشرة.

ويضم فريق «تايجرز» كلاً من سالم الهولي، ومارتا أورتيجا التي تحمل التصنيف السادس على العالم، وفرانسيسكو نافارو كومبا الذي يحتل المرتبة التاسعة، وفيكتوريا إجليسياس سيجادور المصنفة عاشراً، وفيديريكو تشينجوتو المصنف ثاني عشر، خوان تيلو المصنف حادي عشر، ودلفينا بري سينيزي التي تحتل المرتبة الثامنة عشرة، ويمكن لجمهور البطولة الاستمتاع بحفلات فنية يومية تقام على مدار أيام البطولة بمشاركة فنانين عالميين.