الإمارات تستضيف «آسيوية» ألعاب القوى 2024



دبي (الاتحاد)



تستضيف الإمارات البطولة الآسيوية لألعاب القوى تحت 20 عاماً في نسختها الـ 21، في 2024 بدبي، وتسلم اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، علم البطولة من اللواء دحلان جمعان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، على هامش الحفل الختامي لفعاليات النسخة الحالية من البطولة التي استضافتها مدينة ياشون الكورية الجنوبية واختتمت امس الأول.

وأكد المر أن الحدث القاري البارز الذي تستضيفه دولة الإمارات للمرة الأولى، يمثل نقلة نوعية في الخطط والبرامج التي تستهدف تطوير قدرات الفئات الواعدة في ألعاب القوى، وصقل مواهبها من خلال هذه البطولات القوية على المستوى القاري، لاسيما أنها تشهد مشاركة كبيرة على غرار النسخة الحالية بتواجد أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 40 دولة آسيوية.

وأضاف: دولة الإمارات تعزز ريادتها العالمية، بالحفاظ على مكانتها المتميزة على خريطة الرياضة الدولية، باستضافة أبرز الفعاليات على مستوى العالم، بما يتماشى مع التوجهات الداعمة للتطور الرياضي في شتى المجالات.

ونوه رئيس اتحاد ألعاب القوى إلى أن مجلس الإدارة سيتخذ الخطوات الكفيلة لاستضافة البطولة الآسيوية، بأفضل الممارسات، لإبراز الوجه المشرف لدولة الإمارات، وتقديم مستوى مبهر بالتنظيم والاستضافة، بالإضافة إلى أهمية الحدث في دعم أولويات برامج الاتحاد بالتركيز على الفئة العمرية لأقل من 20 عاماً.