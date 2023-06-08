«أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» تنطلق غداً بالبرازيل

ريو دي جانيرو (وام)

تنطلق غداً بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، بصالة كاريوكا أرينا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، بينما أغلقت أمس رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP باب التسجيل للمشاركة في البطولة، التي تعتبر أولى جولات جراند سلام للموسم الجديد 2023/ 2024 للرابطة، وتشهد مشاركة نخبة من لاعبي الجو جيتسو العالميين، بما يزيد على 1000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، من بينهم 500 لاعب ولاعبة ضمن منافسات الحزام الأسود.

كما تشهد البطولة مشاركة 144 أكاديمية من 18 دولة في فئة الأساتذة و132 أكاديمية من 24 دولة في فئة المحترفين، ويعكس هذا العدد الكبير من الأكاديميات والدول المشاركة في البطولة، التطور الكبير الذي تحقق في رياضة الجو جيتسو وزيادة شعبيتها على مستوى العالم، بفضل جهود الرابطة بعد أن أصبحت بطولاتها منصة مثالية لتبادل الخبرات بين اللاعبين وتعزيز روح المنافسة الرياضية بينهم.

وتوفر الرابطة فرصة كبيرة للمواهب البرازيلية التي لم تتمكن من المشاركة في البطولات العالمية الخارجية، للظهور ولفت الأنظار في تلك الجولة، عندما يتنافسون مع أفضل لاعبي العالم في واحدة من أكثر البطولات احترافيةً في التنظيم، وقوةً في المنافسة وارتفاعاً في قيمة الجوائز.

وأكد اللاعب البرازيلي هنريكي سيكوني «حزام أسود» الذي سيشارك في البطولة، أنه يستعد لتلك الجولة منذ وقت طويل، حيث يتدرب منذ شهور طويلة، وسبق له الفوز بذهبيتين في البطولات القارية التي نظمتهما الرابطة في مدن برازيلية قبل 3 أشهر.

وعن مشاركته في ريو جراند سلام، قال سيكوني: «بالتأكيد سأشارك وأفوز لأني تدربت جيداً لهذه البطولة التي تضم أسماء كبيرة في عالم الجو جيستو، وأعتقد أنني بحالة ممتازة للفوز لأحصد 3000 نقطة تضاف لرصيدي في التصنيف الدولي، باعتبارها واحدة من أعلى البطولات تصنيفاً.. أرغب في تقديم نزالات قوية أمام الجميع، وأن أترك بصمة قوية لدى الجماهير تبقيني في ذاكرتهم لفترة طويلة».

ومن اللاعبين أصحاب الحزام الأسود، الذين سجلوا للمشاركة في البطولة، يبرز كل من يوري هندريكس وهياجو جورج من أكاديمية سيسيرو كوستا، ولوكاس بروتاسيو من أكاديمية تشيك مات، وجابرييل أوليفييرا من أكاديمية ماريو ريس، وياتان بوينو من نادي الوحدة الإماراتي.

وعلى مستوى السيدات، تبرز كل من بريندا لاريسا من أكاديمية بني ياس، وجوليا ألفيس من أكاديمية «جي إف تيم»، ولاريسا سانتوس من أكاديمية «دريم آرت»، وجابرييلي بيسانها من أكاديمية «إنفايت».

وأكد رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أن المنافسة ستكون قوية في ريو جراند سلام، لأنها تقام بالبرازيل، التي تعتبر الجو جيتسو جزءاً من ثقافتها الرياضية وإرثاً تاريخياً، وأسلوب حياة يتمتع به البرازيليون ويمارسونه بشغف واهتمام كبير، وأن ارتفاع عدد البطولات التي تقيمها الرابطة كل عام، يترجم مدى شغف الشعب البرازيلي بتلك الرياضة وقوة تأثيرها وشعبيتها في المجتمع البرازيلي، وأن أبوظبي باتت اسماً معروفاً لدى المجتمع البرازيلي في كل المدن لارتباطها بتنظيم أقوى بطولات الجو جيتسو في العالم، ولنجاحه في تحويل أحلامهم إلى واقع.