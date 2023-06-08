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إيقاد شعلة أولمبياد 2024 في 16 أبريل باليونان

إيقاد شعلة أولمبياد 2024 في 16 أبريل باليونان
8 يونيو 2023 17:00

باريس(رويترز)

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ذكر مصدر من الإدارة الأولمبية، أن موعد إيقاد الشعلة الأولمبية لنسخة باريس 2024 سيكون يوم 14 أبريل، في بداية العد التنازلي لانطلاق الألعاب في العاصمة الفرنسية في 26 يوليو وحتى 11 أغسطس.
وستقام مراسم إيقاد الشعلة التقليدية في أولمبيا القديمة باليونان مهد الألعاب الأولمبية، وستبقى بالبلاد لأسبوع قبل تسليمها إلى أثينا ثم الانتقال لفرنسا.
وفي احتفال تقليدي بمقر الألعاب القديمة يتم إيقاد الشعلة في كل نسخة، صيفية أو شتوية، باستخدام مرآة مقعرة قبل تسليم الشعلة إلى أول حامل لها على حافة الاستاد الأولمبي القديم في أولمبيا.
وبعد تتابع قصير في اليونان تسلم الشعلة إلى المدينة المضيفة.
وقال منظمو أولمبياد باريس إن سفينة «بيليم» ذات الثلاث صواري ستنقل الشعلة إلى مدينة مرسيليا الساحلية، التي تستضيف منافسات الشراع في الأولمبياد.
وعادة كانت تنقل الشعلة، المحاطة بفانوس آمن، جواً إلى المدينة المضيفة للأولمبياد.
وستكون مرسيليا، التي اكتشفها مستوطنون من اليونان عام 600 قبل الميلاد، نقطة انطلاق عملية تبادل الشعلة في فرنسا والتي تنتهي في باريس يوم 14 يوليو.
وتشير مصادر إلى أن منظمي نسخة 2024 يخططون لإشعال المرجل الأولمبي في برج إيفل. 

الشعلة الأولمبية
أولمبياد باريس 2024
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