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ليفربول يخطف الأرجنتيني الموهوب

ليفربول يخطف الأرجنتيني الموهوب
8 يونيو 2023 16:25

لندن(أ ف ب)
تعاقد ليفربول الإنجليزي، الخميس، مع لاعب الوسط الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر بطل مونديال قطر 2022، من دون أن يذكر مدة العقد أو قيمته.
وكشفت الصحف المحلية أن ماك أليستر وقع عقداً لمدة خمس سنوات، وأن ليفربول دفع البند الجزائي المقدر بـ35 مليون جنيه للحصول على خدماته.
وكان ماك أليستر عنصراً مؤثراً في صفوف برايتون، وساهم في انتزاع الفريق الجنوبي الساحلي بطاقة المشاركة الأوروبية الأولى في تاريخه، وتحديداً في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، كما تألق في صفوف منتخب بلاده المتوج بكأس العالم.
وقال ماك أليستر «24 عاماً» لموقع ليفربول الرسمي: «انه شعور رائع. انه حلم تحقق، أنا سعيد للغاية لتواجدي هنا وأتطلع قدماً للبدء. أريد المشاركة في أول حصة تدريبية استعداداً للموسم الجديد وبالتالي أنا سعيد لان جميع الأمور أنجزت».
وتابع: «عشت عاماً رائعاً مع تتويجنا بكأس العالم وما حققناه في صفوف برايتون. لكن منذ إحراز المونديال، قلت في نفسي إني أريد إحراز المزيد من الألقاب وأعتقد أن هذا النادي سيساعدني في تحقيق ما أصبو إليه».
وانضم ماك أليستر إلى برايتون قادماً من أرخنتينوس جونيور الأرجنتيني قبل أن يعار إلى بوكا جونيورز. خاض أول مباراة رسمية له في الدوري الإنجليزي الممتاز في مارس عام 2020 ودافع عن ألوان برايتون في 112 مباراة، مسجلاً 20 هدفاً ونجح في 9 تمريرات حاسمة.
أما مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب فقال: «لقد أضفنا إلى فريقنا لاعباً موهوباً، ذكياً ويملك فنيات عالية، وهذا خبر رائع بالفعل».

 

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