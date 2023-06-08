السيتي والإنتر في رحلة البحث عن «الحلقة المفقودة»

إسطنبول (أ ف ب)

يأمل مانشستر سيتي الإنجليزي في أن يضع يديه أخيراً على كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتحقيق ثلاثية تاريخية، عندما يواجه إنتر الإيطالي في النهائي القاري على ملعب أتاتورك في إسطنبول السبت.

وسعى سيتي منذ منذ استحواذ مجموعة أبوظبي عام 2008 إلى إحراز اللقب القاري المرموق للمرة الأولى في تاريخه، وكان قاب قوسين أو أدنى عندما بلغ نهائي نسخة عام 2021 وخسر أمام جاره تشيلسي صفر-1، قبل أن يسقط بطريقة دراماتيكية أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي الموسم الماضي.

ثأر سيتي هذا الموسم من الفريق الملكي بإلحاق به هزيمة قاسية إياباً 4-صفر بعد أن تعادلا 1-1 ذهاباً، ليدخل المباراة النهائية مرشحاً بقوة لإحراز اللقب، لا سيما بعد أن أخرج بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي أيضاً.

وقال حارس سيتي البرازيلي ايدرسون: «نحن نعمل من جل إحراز اللقب منذ فترة طويلة».

وتابع «الفريق بأكمله كان شاهداً على الكثير من الانتصارات لكن أيضاً من الهزائم. اللاعبون المتواجدون هنا من فترة 5 أو 6 سنوات تعرضوا لهذا النوع من الهزائم وبالتالي قد تعلمنا منها لكي تساعدنا على النمو».

وإذا قُدر لسيتي إحراز اللقب، سيكمل ثلاثية نادرة بعد تتويجه بالثنائية المحلية الدوري والكأس، علماً أن فريقاً إنجليزياً واحداً حقق هذا الإنجاز هو الجار والغريم مانشستر يونايتد عام 1999.

وتألق لاعب الوسط الألماني الدولي ايلكاي جوندوجان في نهائي الكأس ضد مانشستر يونايتد (2-1) بتسجيله هدفَي فريقه بتسديدتين من خارج المنطقة، في حين صام المهاجم النرويجي العملاق إرلينج هالاند صاحب 52 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، عن التسجيل.

ويبدو أن هالاند، متصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال مع 12 هدفاً هذا الموسم، كان القطعة المفقودة التي كانت تنقص صفوف سيتي، لا سيما بعد رحيل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو وعدم اعتماد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على مهاجم صريح في معظم الأوقات.

لكن كتيبة المدرب سيموني إنزاغي لن تقف مكتوفة الايدي تجاه حلم سيتي بتحقيق الثلاثية.

ويُعتبر إنتر من الأسماء العريقة على الصعيد القاري بعد أن توج بدوري الأبطال مرتين في الستينات، وسيخوض النهائي السادس له في هذه المسابقة، علماً أنه توج بطلاً لها للمرة الثالثة والأخيرة عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي المحنك جوزيه مورينيو.

لم يتمكن أي ناد إيطالي من إحراز اللقب القاري منذ ذلك التاريخ، مع العلم أن يوفنتوس خسر نهائيين أمام برشلونة عام 2015 وريال مدريد في 2017.

قال حارس مرمى إنتر الكاميروني أندريه أونانا: «نحن ناد كبير ولدينا تطلعات كبيرة. عندما يبلغ إنتر المباراة النهائية يتعين عليه الفوز بها. نملك لاعبين كباراً ونعرف تماماً كيفية خوض المباريات النهائية».

وعموماً، كان طريق إنتر في الأدوار الإقصائية نحو المباراة النهائية سهلاً بعض الشيء، إذ تخطى بورتو وبنفيكا البرتغاليين ثم جاره ميلان لبلوغ النهائي، لكنه في المقابل، خرج من مجموعة قوية ضمت بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني، علماً بأنه حل ثالثا في الدوري المحلي وأحرز كأس إيطاليا الموسم المنصرم.

وسبق لملعب اتاتورك أن كان مسرحاً لمباراة نهائية دراماتيكية بين فريقين من إنجلترا وإيطاليا أيضاً، وتحديداً عام 2005 عندما تقدم ميلان على ليفربول 3-صفر في نهاية الشوط الأول قبل أن يقلب الفريق الإنجليزي الطاولة على منافسه ويدرك التعادل 3-3، ثم توج باللقب بركلات الترجيح.

وكان ملعب أتاتورك مرشحاً لاستضافة نهائي نسخة عام 2020 من دوري الأبطال، لكن جائحة كوفيد حالت دون ذلك، وأقيم الدور النهائي بطريقة التجمع في لشبونة في البرتغال.