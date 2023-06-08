450 لاعباً في بطولة الشارقة للبادل تنس



علي معالي (الشارقة)

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي تقام بطولة الشارقة الرياضية للبادل تنس وهي أحد مبادرات قناة الشارقة الرياضية للمساهمة في دعم الرياضة المجتمعية، خلال الفترة من 14 حتى 18 من الشهر الجاري، وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي اليوم حضره اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وراشد العوبد مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، ومحمد ماجد السويدي مدير قناة الشارقة الرياضية.

يشارك في النسخة الأولى أكثر من 450 لاعباً، بقيمة جوائز 165 ألف درهم، وذلك في 3 فئات وهي: فئة مفتوحة تضم اللاعب الخليجي والأجنبي، وفئة الخليجيين وهم لاعبين من الإمارات ومنطقة الخليج، والفئة الثالثة للاعبين المواطنين فقط.

وعبر اللواء سيف الزري عن سعادته بهذه المبادرة خاصة وأن رياضة البادل تنس أصبحت لعبة عائلية وأسرية في المقام الأول، وقال: «هناك إقبال كبير من الشباب في كافة أرجاء الدولة على ممارستها، والبطولة كتبت لنفسها شهادة النجاح قبل أن تبدأ نظراً لعدد المشاركين والاهتمام الكبير بها وكذلك الرعاة الذين أبدوا استعدادهم لدعم الفكرة».

وقال محمد حسن خلف: «نظراً لأن هذه اللعبة أصبحت متداخلة بكثافة في المجتمع لذلك جاءت الفكرة، ونجاح البادل تنس في جذب أكبر قاعدة من الشباب من الجنسين وكل الأسرة، ووجدنا أنه بدورنا في القناة أن نقوم بدورنا المجتمعي بحسب الرؤية التي الخاصة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي».