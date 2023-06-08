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اتحاد الطائرة يستضيف دورة «المستوى الثالث للمدربين»

اتحاد الطائرة يستضيف دورة «المستوى الثالث للمدربين»
8 يونيو 2023 15:15

 

معتصم عبدالله (دبي)
يستضيف اتحاد الطائرة خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، دورة المستوى الثالث للمدربين تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، التي تقام للمرة الأولى بالإمارات، وتعد الأعلى في مجال تأهيل مدربي الطائرة.
وينظم الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ثلاث دورات تدريبية لفئة «المستوى الثالث» خلال العام الجاري 2023، الأولى باللغة الفرنسية وتستضيفها تونس من 16 إلى 23 يونيو الجاري، والثانية باللغة الإسبانية ويستضيفها الاتحاد الفنزويلي خلال الفترة من 16 إلى 24 أغسطس المقبل، فيما ستكون الدورة الثالثة بالإنجليزية ويستضيفها اتحاد الإمارات للكرة الطائرة في سبتمبر المقبل.
من جهته، أكد عبدالعزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الطائرة، أن الدورة المرتقبة «تشكل أهمية بالغة في مساعي وخطط الاتحاد لتطوير الكوادر التدريبية المحلية، ودعم حتى الكوادر على مستوى المنطقة العربية والخليجية»، لافتاً إلى الإقبال الكبير على صعيد المشاركة والتسجيل في الدورة منذ اللحظة الأولى لإعلان تنظيمها بالإمارات عبر موقع الاتحاد الدولي للطائرة.
أضاف: «استضافة دورة المستوى الثالث للمدربين تعكس ثقة الاتحاد الدولي للعبة في جهود ومقدرات الاتحاد المحلي، والعلاقات الجيدة التي تربط الطرفين»، لافتاً إلى أن الإعلان عن اكتمال كل الترتيبات سيتم في غضون الأيام المقبلة بعد الفراغ من الموافقات المحلية لتحديد مكان استضافة الدورة والشروط المطلوبة.
وذكر السلمان، أن الاستضافة المرتقبة للدورة الأعلى على صعيد المدربين تمثل امتداداً لنجاحات الموسم المنصرم 2022- 2023، وتابع: «نجاحات عديدة حققها الاتحاد على صعيد الموسم الأخير، والذي شهد زيادة في عدد المباريات التنافسية على صعيد كل الفئات بنسبة 50%».
وكشف الأمين العام للطائرة استمرار جهود مجلس الإدارة في تطوير المسابقات المحلية، وأوضح: «نخطط لإضافة مسابقات جديدة في الموسم الجديد 2023- 2024 تشمل منافسة جديدة لفئة الرجال، ومسابقات الكؤوس لفئات المراحل السنية».

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