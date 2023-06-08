ووكر: لا ينقص السيتي إلا لقب الأبطال

مانشستر (رويترز)

قال كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، إن فريقه مصمم على «تصحيح الأخطاء»، التي أدت لهزيمته من تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، عندما يواجه إنتر ميلان في نهائي العام الجاري بعد غدٍ السبت.

وانتزع فريق المدرب بيب جوارديولا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في ستة مواسم، كما هزم مانشستر يونايتد ليحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي، وربما يتوج بطلاً لأوروبا للمرة الأولى إذا تغلب على إنتر في إسطنبول.

وكان ظهوره السابق والوحيد في نهائي دوري الأبطال حين خسر من تشيلسي 1-صفر.

وأبلغ ووكر وسائل إعلام بريطانية: «نعرف أننا نحظى بفريق جيد لكن لكي نلقى التقدير العالمي كأحد أفضل الفرق نحتاج للفوز بدوري الأبطال».

وأضاف: «هذا لا يقلل مما حققته التشكيلة في آخر ستة أعوام، لدينا فرصة ثانية مع بيب ومجموعة اللاعبين الذين استمروا ونحتاج لتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها أمام تشيلسي».

ويمكن أن يصبح سيتي ثاني ناد إنجليزي يكمل الثلاثية، وأقر ووكر بأن فريقه مفعم بالرغبة في تكرار إنجاز يونايتد في 1999.

وشدد الظهير الأيمن على أن سيتي يجب أن يتوج ببطولة الصفوة في أوروبا، إذا أراد أن ينضم إلى أعظم فرق إنجلترا عبر التاريخ مثل يونايتد 1999 وجيل أرسنال «الذي لا يقهر» المتوج بالدوري الممتاز دون هزيمة في 2003-2004.

وتابع: «فريق يونايتد هذا وأرسنال الذي لا يقهر ربما يكونا أفضل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ.

»أعتقد أنه يجب الوضع في الاعتبار ما فعلناه وليفربول في السنوات الأخيرة، لكنهم فازوا بدوري الأبطال بينما لم نحصد البطولة الكبرى، لذا يجب أن نقتنص الكأس".