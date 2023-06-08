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رايس يترقب المصير مع وستهام

رايس يترقب المصير مع وستهام
8 يونيو 2023 13:43

لندن(د ب أ-ستاتس بيرفورم)
لا يعرف ديكلان رايس لاعب وسط وستهام يونايتد الإنجليزي، هل سيظهر مجدداً بقميص فريقه عقب التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي بهدفين لهدف في المباراة النهائية. 

وأثيرت تكهنات بشأن اقتراب رايس لاعب وسط منتخب إنجلترا، من الرحيل عن وستهام، بعدما أصبح ثالث قائد في تاريخ النادي- بعد بوبي مور وبيلي موندز الي- يرفع لقب بطولة في تاريخ النادي الممتد على مدار 128 عاماً. 

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وقال رايس لمنصة «بي تي سبورت»: «لا وداع بعد... في الوقت الراهن هناك الكثير من التكهنات بشأن مستقبلي». وأشار: «هناك اهتمام من جانب أندية أخرى، لكن لا يزال عقدي ممتد لعامين مع وستهام... لا توجد عروض رسمية بعد، لننتظر ونرى، من يعرف». وأكد: «أحب كل دقيقة هنا، الابتسامة تعلو وجهي... هذا الموضوع ليس مطروحاً اليوم، إنه وقت الاحتفال، وهذا ما أفعله الآن».

وستهام
فيورنتينا
دوري المؤتمر الأوروبي
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