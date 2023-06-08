منتخبنا يدشن حلم مونديال «سلة الكراسي» بمواجهة إيطاليا

رضا سليم (دبي)

تنطلق، مساء الغد، منافسة النسخة الـ14 من بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي والتي تستمر فعالياتها حتى 20 يونيو الجاري، بمشاركة 28 منتخباً، منها 16 منتخباً للرجال و12 للسيدات، في أول نسخة مونديالية المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأكملت المنتخبات المشاركة كافة استعداداتها لضربة البداية بعد التدريبات الأخيرة في ملاعب البطولة، ورفعت المنتخبات شعار التحدي قبل خوض «مونديال دبي».

ويقص منتخبنا شريط الافتتاح أمام نظيره الإيطالي ضمن مباريات المجموعة الأولى، التي تضم معهما البرازيل وأستراليا، وهي المباراة الوحيدة في جدول البطولة لليوم الأول ويسبق المباراة حفل افتتاح للبطولة، ويخوض منتخبنا مباراته الثانية في الدور التمهيدي أمام البرازيل يوم الأحد، ثم المواجهة الثالثة والأخيرة أمام أستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

وتنطلق مباريات البطولة للرجال والسيدات صباح السبت، حيث يشهد اليوم الثاني 10 مباريات، وتنطلق المواجهات صباحاً، ببطولة السيدات، حيث يلتقي منتخب البرازيل مع كندا ضمن المجموعة الثانية، وتلعب الصين مع أستراليا ضمن نفس المجموعة، وتجمع المباراة الثالثة بين الجزائر واليابان في المجموعة الأولى، ثم تبدأ مباريات الرجال، حيث يلتقي منتخب مصر مع تايلاند ضمن المجموعة الثانية، وفي نفس المجموعة يلتقي كندا مع ألمانيا، وفي المجموعة الرابعة يواجه منتخب بريطانيا حامل اللقب إيران، وتلعب العراق مع أميركا، فيما تعود المنافسات إلى السيدات بالمجموعة الأولى بين ألمانيا وهولندا ثم في المجموعة الثانية، يلتقي بريطانيا مع إسبانيا وتختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة تايلاند مع أميركا في المجموعة الأولى للسيدات.

واستعد منتخبنا للظهوره الأول في المونديال، بالمشاركة في البطولة العربية التي أقيمت بالكويت والتصفيات الآسيوية بتايلاند ومعسكر خارجي بتركيا، إضافة إلى معسكره الحالي المستمر حتى ضربة البداية.

ورحب ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة، بالوفود المشاركة في نسخة دبي، وقال: نتطلع إلى تقديم نسخة استثنائية بكل رسائلها الملهمة لتجسد إرادة اللاعبين واللاعبات، كي يرى العالم الدور الكبير للرياضة في تمكين فئات المجتمع، وهذا هو الهدف الأسمى من أجل أن تحقق البطولة كل الأهداف التي تقام من أجلها.

وأشار بالرقاد إلى أن اللجان المختلفة تسعى لإبراز الوجه الحضاري للإمارات ودبي بتقديم بطولة عالمية مميزة ستكون علامة فارقة في تاريخ المونديال، كما أن كرة السلة على الكراسي المتحركة لا تقل أهمية عن أية مسابقة كبرى في السلة المحترفة، متطلعاً أن تحقق نسخة دبي كل الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم.

وجه ماجد العصيمي مدير البطولة، الدعوة إلى الجمهور للاستمتاع باللعبة الشعبية الأولى على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، مبيناً أن المنتخبات تضم في صفوفها لاعبين متميزين قادرين على ترك بصمة في المونديال، وقال: نحن في اللجنة المنظمة وفرق العمل المختلفة أكملنا كافة استعداداتنا لتقديم بطولة استثنائية تظل عالقة بأذهان كل من يحظى بالمشاركة فيها ويتابعها، وخصوصاً أن الإمارات ودبي دائماً على قدر التحدي من أجل تحويل الأحلام إلى واقع والمستحيل إلى إنجاز وفق رؤية قيادتنا الرشيدة، من أجل الوصول إلى الغاية المبتغاة.