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«الجواهر» يتصدر ترشيحات كأس الوثبة في باث

«الجواهر» يتصدر ترشيحات كأس الوثبة في باث
8 يونيو 2023 13:00

 
لندن (الاتحاد)
يستضيف مضمار باث مساء الغد، السباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز على الساحة الإنجليزية، المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف (صفر إلى 60) لمسافة 1600 متر بمشاركة 10 خيول تتنافس على الجوائز المالية البالغة 4 آلاف جنيه استرليني، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.
ويتصدر المنافسة الجواد «الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف المالك نفسه، وقيادة ماثيو لويد ستاتر، الذي حقق فوزين من إجمالي 29 مشاركة وتصنيفه 54، و«أبستارت كرو» لريفز بإشراف جيمس اوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجت، الذي حقق فوزه الأول بفارق كبير وتصنيفه 52، و«هيريتاج فالنتينو» لار بي سكيبر، بإشراف جيمس اوين وقيادة كيرين اونيل الفائز من قبل على غريمه «الجواهر» وتصنيفه 49.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلق المهرجان 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة. 

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