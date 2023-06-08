«مبادلة» تعلن عن شراكة جديدة مع «سيل جي بي للقوارب الشراعية»

لندن (الاتحاد)

أعلن سباق القوارب الشراعية الأكثر حماساً وإثارة في العالم «سيل جي بي»، وشركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن إبرام شراكة جديدة، تصبح مبادلة بموجبها الشريك العالمي للسباق. ويأتي هذا التعاون بين الطرفين، امتداداً لعلاقة الشراكة والتعاون الناجحة على مدى العامين الماضيين، والتي كانت فيها مبادلة شريكاً لبطولة الموسم الختامي للجائزة الكبرى لسباق «سيل جي بي» في سان فرانسيسكو.

وسوف يمتد نطاق الشراكة الجديدة على مدى 3 مواسم حتى نهاية عام 2026، وترتكز مقوماتها على ثلاثة محاور أساسية، هي بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال تعزيز الجهود الجماعية في مجالات الرياضة والأعمال، وربط الاستثمار المسؤول بأحدث التقنيات والابتكار لتعزيز مسيرة التقدم، علاوة على تعزيز مسارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لإلهام الأجيال الجديدة من القادة والرياضيين.

وتأكيداً على أهمية المحور الثالث من محاور الشراكة، والمتعلق بتعزيز مسارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ستصبح مبادلة أيضاً الشريك العالمي الرئيسي لبرنامج «سيل جي بي إنسباير»، وهو برنامج الاتحاد العالمي للشباب والمشاركة المجتمعية والتوازن بين الجنسين، والرامي لتطوير وتشجيع رياضة أكثر شمولاً، مع تعزيز التنوع ودفع عجلة التغيير وتسريع الاندماج، وقد استطاع البرنامج من خلال مساراته الثلاثة المتمثلة في الوظائف والتعلم والسباقات، الوصول لأكثر من 14665 شاباً وشابة حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «يسرنا الشراكة مع سباق سيل جي بي للقوارب الشراعية، هذه الشراكة التي تجمع جهتين رائدتين وتأتي تأكيداً وتعزيزاً لتراثنا البحري الإماراتي العريق، الذي تمثّل في المراكب الشراعية الخشبية التي انطلقت من أبوظبي للتجارة مع مختلف دول العالم. وقال: «بصفتها مستثمراً عالمياً مسؤولاً، تتطلع مبادلة، وسيل جي بي، من وراء هذه الشراكة إلى العمل معاً، للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات العالمية. ونحن فخورون أيضاً بأن نكون الشريك العالمي لبرنامج «سيل جي بي إنسباير»، الذي يعمل على تعزيز مسارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشباب، لإلهام الأجيال الجديدة وتوفير الفرص لقادة المستقبل والرياضيين».

من جانبه قال آندي تومبسون، العضو المنتدب لسباق القوارب الشراعية سيل جي بي: «بعد عامين ناجحين من العمل عن كثب مع مبادلة، نحن متحمسون لتعزيز هذه الشراكة التي تمتد اليوم على نطاق عالمي. ومن خلال العمل معاً لإحداث تأثير إيجابي وإيجاد الحلول الملائمة لتحديات المناخ، وتمكين عملية التغيير في المجتمعات التي نخوص السباقات فيها حول العالم من خلال برنامج (سيل جي بي إنسباير)، كلّي ثقة بأنه يمكننا تسريع أهدافنا المشتركة، والعمل معاً لتعزيز مجالات هذه الرياضة من أجل كوكب أفضل».

وتماشياً مع حرص مبادلة على رعاية مثل هذا النوع من الرياضات الشيّقة، أصبحت مبادلة اليوم شريكاً رئيسياً لسباق جائزة نيويورك الكبرى للقوارب الشراعية بحلته الجديدة، والذي سيقام في الفترة من 22 إلى 23 يونيو 2024، حيث تم تغيير موقعه لتوفير ظروف سباق مثالية وحافلة بالإثارة للجماهير مع خلفية ساحرة لأفق مانهاتن وتمثال الحرية.

وسوف تنضم مبادلة إلى المستوى الأول من شركاء «سيل جي بي»، مع «روليكس» كشريك تقديم، وكل من «نيير» و«أوراكل» كشركاء عالميين للموسم الرابع الذي سينطلق في الفترة من 16 إلى 17 يونيو 2023 مع سباق رولكس الولايات المتحدة للقوارب الشراعية في شيكاغو في منطقة «نيفي بيير».