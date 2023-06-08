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فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد

فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
8 يونيو 2023 12:29

لوس أنجلوس (د ب أ/ستاتس بيرفورم) 
ذكر تقرير إخباري أن فريق فينيكس صنز المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بصدد الاستغناء عن لاعبه كريس بول.
وذكر كريس هاينس في تقريره بموقع «بليتشر ريبورت» أن فينيكس صنز أبلغ بول بالاستغناء عن خدماته. وسيصبح كريس بول «38 عاماً» بذلك لاعباً حراً بعد أن قضى ثلاثة مواسم ضمن صفوف فينيكس صنز. 

ويرتبط بول بعقد لمدة أربعة أعوام، بقيمة 120 مليون دولار مع فينيكس صنز، وكان من المفترض أن يستمر لمدة عامين. 

ويتوقع أن يعيد فينيكس صنز تنظيم صفوفه حول النجمين كيفن دورانت وديفجين بوكر، حيث يجدد الفريق محاولته للتتويج بأول لقب له في الدوري بنظامه الحديث، تحت قيادة مدربه الجديد فرانك فوجل. ورغم اقترابه من نهاية مشواره الاحترافي، يتوقع أن يكون كريس بول واحداً من أبرز اللاعبين المتاحين هذا الصيف. 

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وفي أول موسم له مع فينيكس صنز، في 2020/ 2021، ساعد الفريق على الوصول إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي، لكنه خسر أمام ميلواكي بكس في مواجهة حسمت خلال ست مباريات. 

وحقق فينيكس صنز رقماً قياسياً في موسم 2021/ 2022 حيث حقق 64 فوزاً، لكن مشواره انتهى على يد دنفر ناجتس في قبل نهائي المنطقة الغربية. وفي الموسم الحالي، ودع فينيكس صنز المنافسات من الدور قبل النهائي للمناطق أيضاً على يد دنفر ناجتس، وقد غاب كريس بول عن الفريق في آخر أربع مباريات بسبب الإصابة في أعلى الفخذ.

فينيكس
دوري السلة الأميركي للمحترفين
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