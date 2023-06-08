برشلونة يغازل ميسي بعد رحيله إلى إنتر ميامي

برشلونة(د ب أ)

أكد نادي برشلونة الإسباني تفهمه لقرار نجمه الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي بعدم العودة للنادي الكتالوني، والانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي. وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: «يوم الاثنين الموافق الخامس من يونيو الجاري، أخبر خورخي ميسي، والد وممثل ليونيل، رئيس برشلونة خوان لابورتا بقرار ليونيل الانتقال إلى إنتر ميامي... وذلك رغم تقدم برشلونة بعرض في ضوء رغبة برشلونة وليونيل ميسي في أن يرتدي اللاعب قميص الفريق مجدداً». وأضاف البيان: «تفهم لابورتا الأمر واحترم قرار ميسي برغبته في المنافسة بمسابقة ذات متطلبات أقل، بعيداً عن الأضواء والضغط الذي كان يتعرض له على مدار السنوات الماضية».

وأشار البيان: «اتفق لابورتا وخورخي ميسي على العمل معاً للترويج لحفل تكريم لائق من جانب جماهير برشلونة للاعب كان ومازال وسيظل محبوباً من قبل برشلونة».

وأعلن ميسي انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي، وذلك في مقابلة مع صحيفتي «موندو ديبورتيفو» و«سبورت» الإسبانيتين مساء الأربعاء. وقال ميسي: «اتخذت القرار، أنا ذاهب إلى ميامي...لم أنته من الأمر بنسبة 100%، أفتقد بعض الأشياء، لكننا قررنا المضي قدماً». ويمتلك ديفيد بيكهام، قائد المنتخب الإنجليزي السابق، النادي المنافس في بطولة الدوري الأميركي. وكان النادي، ومقره فلوريدا، أقال مدربه وزميل بيكهام السابق في مانشستر يونايتد وإنجلترا، فيل نيفيل، على خلفية وجود الفريق في المركز الخامس عشر بالمجموعة الشرقية للبطولة، لكن النادي يواصل سعيه بطموح كبير. كان ميسي ارتبط أيضاً بالعودة لناديه السابق برشلونة، لكنه أكد أن الأمور لم تسر على ما يرام، وأنه سيذهب إلى أميركا من أجل تحدٍّ جديد. وأوضح ميسي:«إذا لم تسر الأمور بشكل جيد مع برشلونة، أردت مغادرة أوروبا، والخروج من دائرة الأضواء والتفكير أكثر في عائلتي».

وتابع:«لقد أردت حقاً وكنت متحمساً للعودة إلى برشلونة، لكن بعد ما مررت به من قبل حينما رحلت عن النادي، لم أرغب في أن أمر بنفس الموقف مجدداً، وأن أترك مصيري ومستقبلي في يد الآخرين». وقال ميسي:«لقد سمعت بأن عليهم بيع لاعبين وتخفيض أجور آخرين، وفي الحقيقة لم أرغب في أن يحدث ذلك، أو أن أتحمل مسؤولية أمر مثل هذا».

وأعلن باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي رحيل ميسي عن الفريق، وذكرت تقارير عن تلقيه عرضاً قيمته 400 مليون يورو للانتقال إلى السعودية. وكشف ميسي أن قلبه كان يدفعه للعودة إلى «كامب نو»، لكنه كان يخشى أن تتسبب تلك الخطوة في مزيد من الأزمات مثلما حدث في المرة السابقة... موضحاً:«أردت البحث عن شيء آخر والقليل من الراحة الذهنية».

وأضاف: «كان لدي عروض من أندية أوروبية أخرى، لكنني لم أرغب في مناقشة ذلك لأن فكري كان يتعلق بالذهاب إلى برشلونة... إذا لم تسر الأمور مع برشلونة على ما يرام، وبعد تحليل، رأيت أن أترك كرة القدم الأوروبية، وذلك بعد الفوز بكأس العالم، وهو الأمر الذي كنت أحتاج إليه لإنهاء مسيرتي». وأوضح النجم الأرجنتيني: «أرغب في الذهاب والعيش في الولايات المتحدة بشكل مختلف والاستمتاع أكثر بالحياة اليومية مع نفس المسؤولية الملقاة على عاتقي بالفوز، والقيام بالأمور بشكل جيد، مع المزيد من راحة البال».

من جانبها، رحبت رابطة الدوري الأميركي بقرار ميسي. وذكرت الرابطة في بيان: «نحن في غاية السرور بعدما أعلن ميسي أنه سينتقل إلى إنتر ميامي والدوري الأميركي هذا الصيف». وأضافت: «رغم أن العمل لا يزال جارياً على إنهاء الاتفاق بشكل رسمي، إلا أننا نتطلع للترحيب بواحد من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ في بطولتنا».

ورغم عدم عودته إلى برشلونة كلاعب، فإن ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، يعتزم العودة إلى المدينة مع عائلته... «بالطبع سأحب أن أكون قريباً من النادي في المستقبل، والأكثر من ذلك هو أنني سوف أعيش في برشلونة، إنه واحد من الأمور الواضحة بالنسبة لعائلتي وزوجتي وأطفالي». وأضاف: «أتمنى، لا أعرف متى ولكن يوماً ما، أن أتمكن من الإسهام بشيء للنادي وتقديم المساعدة، لأنه النادي الذي أحبه مثلما أقول دائماً... أقدر حب الناس لي خلال مسيرتي، وأحب أن أكون هنا مجدداً».