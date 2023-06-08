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ناجتس يتقدم في نهائي السلة بثنائية «يوكيتش-موراي»

ناجتس يتقدم في نهائي السلة بثنائية «يوكيتش-موراي»
8 يونيو 2023 11:34

ميامي (أ ف ب) 
أحرز كل من العملاق الصربي نيكولا يوكيتش والكندي جمال موراي تريبل دابل، ليقودا دنفر ناجتس للتقدم 2-1 على ميامي هيت في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز 109-94 في ميامي.
سجل يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 32 نقطة، 21 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليصبح أول لاعب في تاريخ نهائي الدوري يحقق تريبل دابل من 30 نقطة، 20 متابعة و10 تمريرات حاسمة أقله.
أما موراي، فأضاف 34 نقطة، 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، بعد أن أكمل الـ«تريبل دابل» بمتابعة في الثواني الأخيرة.
وهذه المرة الأولى في نهائيات الدوري يحقق لاعبان من فريق واحد تريبل دابل في المباراة ذاتها، وأول مرة في أي لقاء - في الدوري المنتظم أو الأدوار الإقصائية - ينجح زميلان في تحقيق تريبل دابل من 30 نقطة.
علّق يوكيتش «أنا فقط سعيد لأننا فزنا بالمباراة».
أما مايكل مالون مدرب دنفر فانهال بالإشادات على الثنائي: «بالنسبة لنيكولا، فإن لا شيء يقوم به يفاجئني، أبداً. لقط أظهر مراراً وتكراراً أنه وُلد من أجل لحظات كهذه، للمباريات الكبرى وقد فعل ذلك مجددًا اليوم».
أضاف: «أنا فخور جداً بجمال. رأيته في الـ48 ساعة الأخيرة وألقى كثيراً باللوم على نفسه فيما خص المباراة الثانية (الخسارة). لم يكن وحده، بل أنا وكل لاعب. ولكن هذا ما يقوم به الأبطال، هذا ما يقوم به المقاتلون، يحاربون من جديد».
بعد فوز هيت في دنفر الأحد، قام ناجتس بردة فعل مثالية مع انتقال السلسلة إلى ميامي وقدموا الأداء الذي طالبه مالون، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها إلى لاعبيه في أعقاب الخسارة.
ميامي الذي يطمح ليصبح أول فريق ينهي الموسم المنتظم في المركز الثامن ويمضي ليحقق اللقب، اعتاد على القتال والعودة ولكن مع التألق الخارق للثنائي يوكيتش-موراي بدا ذلك مستحيلاً الأربعاء.
علّق مدرب هيت إريك سبوليسترا «إنه ثنائي رائع، أسلوباهما يتكاملان. في النهائي تتوقع أن ترى مواهب من طراز رفيع، وهذان اللاعبان من طراز رفيع».
كان جيمي باتلر الأفضل في ميامي مع 28 نقطة، فيما أضاف بام أديبايو 22 و17 متابعة.
قال باتلر: «لم نقدم أفضل ما لدينا الليلة. شعرت أنه كان علينا أن ندخل بطاقة ومجهود أكبر، ويمكن تصحيح ذلك. هذا يقع علينا كمجموعة» قبل المباراة الرابعة الجمعة في ميامي.

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