شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا



علي معالي (دبي)

يبدأ فريق شباب الأهلي مشواره في بطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة يوم غد بلقاء إف سي أستانا الكازاخستاني في السابعة مساء، ضمن منافسات المجموعة الثانية على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، والتي تستمر منافساتها حتى 17 من الشهر الجاري، تليها مباراة الكويت الكويتي مع جورجان الإيراني بنفس المجموعة.

تقام البطولة بنظام التجمع بمشاركة 8 فرق، حيث تضم المجموعة الأولى فرق الرياضي وبيروت «لبنان» والمنامة البحريني وتشيناي هيتس الهندي، والمجموعة الثانية تضم شباب الأهلي وأستانا الكازاخستاني والكويت الكويتي وجورجان الإيراني، ويتأهل الأول والثاني من هذه البطولة للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية، وصاحب المركز الأول يشارك في بطولة الانتركونتننتال وهي أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة.

ولقاء «الفرسان» ليس بالأول مع بطل كازاخستان، حيث سبق وأن لعبا معاً قبل 6 سنوات، في بطولة الأندية الآسيوية بنظامها القديم والتي كان يتأهل لها المتوج بلقب بطولة الأندية الخليجية، وكانت تلك المواجهة في الصين 2017، ويتطلع قيس عمر ورفاقه ممن شاركوا في تلك المباراة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار والسير قدماً في هذه النسخة بنظامها الجديد والتي يتم تطبيقها لأول مرة بالتعاون بين الاتحادين الدولي والآسيوي في ضيافة دبي.

وطموحات شباب الأهلي كبيرة في هذه النسخة بالاعتماد على مجموعة من اللاعبين أصحاب المواهب المختلفة يتقدمهم قيس عمر، وهو واحد من أبرز اللاعبين في الدولة ومنطقة الخليج، ويضاهي مستواه اللاعبين المحترفين الأجانب، ولكنه تعرض خلال الفترة الماضية إلى إصابة أبعدته عن المباريات لكنه عاد مؤخراً، وسيكون أهم أسلحة الفريق، إضافة إلى وجود 5 لاعبين أجانب وهم: الأميركي براندون تريشي ومواطنه الآخر دان أنطوني ميلر، والأوكراني أريتم بوستوفاى، والسنغالي أسان بوي، والسوري محمد عزمي، والمحليين سعيد مبارك ومحمد مبارك والأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف وطلال سالم وخليفة خليل.

وللفرسان تاريخ جيد قارياً حيث شارك في بطولة كأس آسيا مرتين 2016 و2017 في الصين، ووصل إلى نصف نهائي نسخة 2016، وهو الفريق المحلي الأكثر تتويجاً بلقب الدوري (14 مرة).

أما المباراة الثانية التي تجمع الكويت مع جورجان، فهي مواجهة مثيرة، خاصة وأن البطل الكويتي لم يذق طعم الخسارة خلال مشواره في التصفيات محققاً 10 انتصارات متتالية، وحتى الوصول إلى النهائيات الحالية، وتوج مؤخراً بلقب بطل منطقة الخليج، ومن المؤكد أن الاختبارات الصعبة تنتظر المدرب الألماني بيتر شومرز، حيث أبدى استعداد فريقه للمنافسة، فيما يدخل جورجان وهو بطل للدوري الإيراني ووصيف لمنطقة غرب آسيا، حيث المعنويات عالية جداً، ومن المتوقع أن يظهر عدد من النجوم في اللقاء، لا سيما حمد جمشيدي وبهنام ياخشالي من جورجان، ونجم المنتخب الأسترالي ثون ميكر من الكويت.