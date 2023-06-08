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الرياضي

ابن ثعلوب: الاستراتيجية الوطنية تحفز الرياضيين

ابن ثعلوب: الاستراتيجية الوطنية تحفز الرياضيين
8 يونيو 2023 11:00

دبي (الاتحاد) 
ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو قرار مجلس الوزراء الخاص بالاستراتيجية الوطنية للرياضة حتى عام 2031، مؤكداً أنها أول استراتيجية وطنية رياضية شاملة تستهدف هذا القطاع الحيوي الهام، والتي جاءت مواكبة لطموحات القاعدة الرياضية التي تجد كل الدعم والاهتمام والمتابعة من القيادة الرشيدة.
وأضاف: الاستراتيجية تشكل حافزاً للرياضيين والتشجيع لممارسة الرياضة خاصة قطاع المراحل العمرية، مما يسهم في تنشئة الجيل الصاعد في بيئة سليمة، كما توفر للمواهب الرياضية المناخ التربوي منذ المرحلة المدرسية الصغرى بإشراف كوادر رياضية تربوية متخصصة، مما يساعد على تطوير مهارات المواهب ما يشكل إضافة حقيقية للمنتخبات الرياضية الوطنية، مع العمل على تطوير الاتحادات الرياضية الوطنية بما يواكب تلك النقلة التاريخية مع تطوير قانون الرياضة مما يسهم في شغل فراغ الشباب.
وتابع: «اتحاد الجودو على موعد مع مرحلة جديدة تواكب تلك النقلة التاريخية مع افتتاح مقرة الجديد في منطقة بني ياس، والتي بدأ يستعد لها بتخريج كوكبة من المدربين والمدربات مع تأسيس مراكز جديدة للجودو والتي جاء ميلادها، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة المدرسية، ويسعى من خلالها الاتحاد لاكتشاف المواهب الواعدة من خلال تلك المراكز بصالة النهيانية بمدينة العين ومركز المزهر في دبي ومركز القرائن 2 في الشارقة ومركز سيف اليعربي والسدرة في مدينة كلباء».

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