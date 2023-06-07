«الرياضات الجوية» تستعرض في «قافلة شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

شارك اتحاد الرياضات الجوية في فعاليات قافلة شرطة دبي الرياضية التي تهدف لاكتشاف مواهب الشباب، والتي أقيمت بمجمع سبوت وورلد بدبي، وشارك فيها معظم الاتحادات الرياضية بالدولة.. وشارك في جناح الاتحاد، 9 لجان ومؤسسات وشركات رياضية معنية بالرياضات الجوية، وقدم البطل الإماراتي العالمي طارق السعدي عرضاً فنياً رائعاً بالطائرات اللاسلكية، وأبدى الحضور إعجابهم بمهاراته، وأكد محمد يوسف المازمي الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية، أن المشاركة في القافلة الرياضية تهدف إلى إثراء الحدث وترسيخ مكانته، وأضاف أن جناح الرياضات الجوية شهد تجاوباً كبيراً من الزوار.