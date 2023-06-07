35 لاعباً يمثلون «زايد العليا لأصحاب الهمم» في «ألعاب برلين»

أبوظبي (وام)

تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023 بنخبة من لاعبيها المميزين في الأندية التابعة لها في كل من أبوظبي والعين والظفرة ويبلغ عددهم 35 لاعباً ولاعبة.

ويتنافس لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في 20 رياضة، أبرزها السباحة، والريشة الطائرة، والبولينج، وألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية ذكور، والكرة الطائرة إناث، وكرة السلة، والدراجات الهوائية، والفروسية، والقوة البدنية، كما سيشارك عدد منهم في مؤتمرات الشباب القادة المقامة على هامش الألعاب. وأكد عبد الله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن لاعبي المؤسسة وزملاءهم في المنتخب الوطني قادرون على تشريف الرياضة الإماراتية في هذا المحفل العالمي، خاصة بعد الإعداد الجيد خلال الفترة الماضية، والمتواصل حتى الآن.

أضاف: «يقيم لاعبو المؤسسة حالياً معسكراً داخلياً مع المنتخب الوطني في العين، وقبله كانت هناك العديد من الاستعدادات بمعسكرات خارجية في أوروبا وآسيا». وأوضح أن دعم أولياء أمور اللاعبين ووجودهم في التدريبات، ومتابعتهم المستمرة ساهم كثيراً في تطوير قدرات اللاعبين، ومنحهم الثقة الكبيرة من أجل خوض المنافسات، وهو ما سيكون له المردود الإيجابي على نتائجهم في الأولمبياد».

ولفت الكمالي إلى أن العدد الكبير من اللاعبين الإماراتيين المشاركين في نسخة برلين، والذي وصل إلى 103 لاعبين ولاعبات، سيكون دافعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات في النسخة الجديدة، في ظل الدعم الكبير الذي تلقوه خلال الفترة الماضية من قبل أنديتهم ومؤسساتهم، ومن قبل المسؤولين عن الأولمبياد الخاص.