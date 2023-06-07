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الرياضي

600 مليون شخص يشاهدون الدوري العالمي للشطرنج في دبي

600 مليون شخص يشاهدون الدوري العالمي للشطرنج في دبي
8 يونيو 2023 01:20

دبي (وام)

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أعلنت اللجنة المنظمة للدوري العالمي للشطرنج عن قائمة أبطال العالم المشاركين في منافسات الحدث، الذي تقام نسخته الأولى في دبي خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل. 
ويقام الدوري العالمي تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، ويشارك فيه محترفو الشطرنج من جميع قارات العالم، وتنظمه مجموعة ماهيندرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويستضيف منافساته نادي دبي للشطرنج والثقافة.
وتضم قائمة أبطال العالم المشاركين، كلا من النرويجي ماجنوس كارلسن بطل العالم للشطرنج 5 مرات متتالية من 2013 حتى 2022، والصيني دينج لي رن بطل العالم الحالي، والروسي إيان نيبومنياشتشي وصيف بطل العالم 2021 في دبي، والصينية هو ييفان بطلة العالم للشطرنج 4 مرات، والروسية كارتينا لاجنو وصيفة بطلة العالم 2018 وبطلة الشطرنج السريع 2014. 
ويتنافس لاعبو ولاعبات الشطرنج من جميع أنحاء العالم في هذا الدوري ضمن فرق مشتركة، حيث يجمع كل فريق أبطال شطرنج من الذكور والإناث يتنافسون بنظام الشطرنج السريع. وأعلنت اللجنة المنظمة أن الحدث سيتم بثه إلى 600 مليون مشاهد في 160 دولة.

دبي
الإمارات
الشطرنج
الاتحاد الدولي للشطرنج
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