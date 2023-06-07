3 لاعبين يحملون طموحات الملاكمة في «العربية»

دبي (وام)

اختار اتحاد الملاكمة، 3 لاعبين ولاعبة واحدة، للمشاركة في منافسات النسخة الخامسة عشرة لدورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، وتشارك فيها الإمارات في 15 رياضة، من بينها الملاكمة.

وأوضح محمد مصبح الشبلي، المدير الفني لمنتخب الإمارات للملاكمة، أن اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار هم حسين الشمار في وزن 70 كجم، وأحمد المرشدي في وزن 63 كجم، ونواف علي خميس في وزن 57 كجم، وجواهر الأميري في وزن 52 كجم.

وأوضح، أن المشاركة في منافسات دورة الألعاب العربية تأتي في إطار التحضيرات للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في الصين خلال شهر سبتمبر المقبل، وتحظى بالاهتمام الأكبر، مؤكداً سعي المنتخب إلى تحقيق أفضل الإنجازات في الدورة العربية.

وقال: «نسعى إلى تحقيق إنجازات في الدورة العربية، رغم أن قرار المشاركة جاء في توقيت ضيق، وسنعمل جاهدين للحصول على ميداليتين في حال حالفنا التوفيق في ظروف القرعة».

وأشار إلى أن برنامج الإعداد للمشاركة في الدورة، يتضمن إقامة معسكر خارجي بعد نهاية فترة الامتحانات، يستمر حتى موعد المشاركة في المنافسات وهو 7 يوليو المقبل.