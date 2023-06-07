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الرياضي

افتتاح النسخة الثانية من «صيف أبوظبي الرياضي»

افتتاح النسخة الثانية من «صيف أبوظبي الرياضي»
8 يونيو 2023 01:20

مصطفى الديب (أبوظبي)

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انطلقت أمس الأول، فعاليات النسخة الثانية من فعالية صيف أبوظبي الرياضي التي تنظمها شركة أدنيك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
حضر الافتتاح؛ عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لمجموعة «أدنيك»، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من الرياضيين والمشاركين.
وتأتي النسخة الثانية من الحدث الرياضي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت صيف العام الماضي، وتستمر فعاليات هذه النسخة حتى 12 من أغسطس المقبل.
وتقام المنافسات على مساحة 27 ألف متر مربع من الملاعب المكيفة، وتتضمن 27 ملعباً ومضماراً مقسمة إلى ملعبين لكرة القدم السباعية، وثلاثة ملاعب لكرة القدم الخماسية، وثمانية ملاعب للبادل تنس، و5 ملاعب للتنس، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، ومثلها لكرة الطائرة، فضلاً عن مضمار الجري، وكذلك منطقة «التكنو جيم» للتدريبات الرياضية.
ويمكن لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار ممارسة اللعبة المحببة إليهم من خلال هذا الحدث الكبير، وتقام خلال هذه الفترة مجموعة من المسابقات والفعاليات، أبرزها بطولات كرة القدم والبادل تنس، وكذلك يوم اليوجا العالمي الذي تم تحديد يوم 21 يوليو المقبل موعداً له، وكذلك يوم المرأة الإماراتية.
وتفتح الملاعب أبوابها بشكل يومي طوال الفترة من السادس من الشهر الجاري وحتى 12 من أغسطس المقبل من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة من بعد منتصف الليل.
من جهته، وجّه عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، الشكر إلى مركز أبوظبي للمعارض «مجموعة أدنيك» على التعاون المثمر من خلال تنظيم فعالية صيف أبوظبي الرياضي للعام الثاني على التوالي.
وقال: «النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى للحدث هو الأساس الذي تم الاعتماد عليه في تنظيم النسخة الثانية من الحدث»، مؤكداً أن صيف أبوظبي الرياضي حدث لمختلف أفراد العائلة، ويمكن للجميع ممارسة الرياضة في طقس مميز، وفي ملاعب مكيفة بمختلف الألعاب.
وأضاف: «إقامة الفعاليات على مساحة 27 ألف متر مربع التي تتضمن ملاعب لعدد كبير من الألعاب، تؤكد أن حجم المشاركة سيكون كبيراً مثلما حدث في النسخة الأولى»، ووجّه العواني الدعوة للجميع للتواجد والتفاعل والمشاركة، سواء بممارسة الرياضة البدنية أو في المسابقات والبطولات التي تقام تحت مظلة الحدث مثل كرة القدم والبادل تنس وكرة السلة وكذلك كرة الطائرة ومسابقات الجري، وغيرها من الفعاليات مثل يوم اليوجا العالمي ويم المرأة الإماراتي.
وأعرب عن ثقته الكبيرة في الإقبال الكبير من عشاق الرياضة في أبوظبي على المشاركة في الفعاليات المثيرة والشائقة.

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