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تعاون إماراتي صيني لتطوير الخيول العربية

تعاون إماراتي صيني لتطوير الخيول العربية
8 يونيو 2023 01:20

أبوظبي (وام)

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أعلنت الجمعية الصينية للخيول العربية عن خطة لتطوير خدمات الخيول العربية، وذلك من خلال الوصول إلى أفضل السلالات حول العالم ورعايتها بأعلى معايير الجودة، وتبادل التعاون مع دولة الإمارات في هذا المجال.
واطلع وفد الجمعية خلال زيارته مؤخراً للدولة، على جهودها في هذه المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول الاهتمام بالخيول العربية، وتنظيم البطولات والمزادات والمعارض، والاستفادة من تجربة الإمارات الثرية في هذا الجانب.
وأكدت وانج هي، ممثلة الأمين العام لجمعية الخيول الصينية، تزايد أعداد الحيول العربية في الصين، انطلاقاً من اهتمام الجمعية بتعزيز تطوير خدمات المربين والملاك والعارضين، لاسيما أن رياضة الفروسية تتمتع بمكانة كبيرة في الصين، ومحبيها في تزايد مستمر وبشكل لافت.
وقالت: «إن هناك تطوراً متسارعاً في عدد المنتسبين لتلك الرياضة، حيث يتلقى الفرسان التدريب باستمرار، وتتسع رقعة المستفيدين من خدمات جمعية الصين عاماً بعد آخر، كما تتطور الجهود المبذولة من الجمعية لتقديم كافة الخدمات لهم، بما يتواكب مع مستهدفاتنا للتوسع الرأس والأفقي في دعم صناعة رياضات الخيول العربية الأصيلة بالصين».
وأضافت: «عقدنا اجتماعاً مع مسؤولي جمعية الإمارات للخيول العربية، وتعرفنا على عدد الخيول العربية في دولة الإمارات، قد لا يكون عدد الخيول العربية في الصين مرتفعاً مقارنة بدولة الإمارات، لكن في الواقع تتزايد الأعداد بسرعة لدينا، ولدينا مهرجان للخيول العربية في سبتمبر المقبل، سيكون بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في صناعة رياضات الخيول والفروسية، لما سيتركه من إرث سنعتبره قاعدة للبناء عليها مستقبلاً».

الإمارات
الصين
الخيول العربية
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