عرض قطري «نهائي» لشراء مانشستر يونايتد!

مانشستر (أ ف ب)

قدّم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني عرضاً محسّناً خامساً وأخيراً لمانشستر يونايتد الإنجليزي ويريد إجابة بحلول الجمعة، بحسب ما أفادت تقارير.

ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء «الشياطين الحمر».

وكان النادي الإنجليزي أعلن في نوفمبر الماضي أن مجلس إدارته يبحث عن «بدائل استراتيجية لتعزيز نمو النادي»، مع خيار البيع الكامل.

ويبدو أن عائلة جلايزر التي امتلكت النادي في 2005، مصممة على مبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني (7.47 مليار دولار)، من أجل إعطاء موافقتها للبيع.

وذكرت تقارير اليوم، أن العرض الخامس لشراء كامل النادي، وقد حدد فريق الشيخ جاسم يوم الجمعة المقبل موعداً نهائياً لإحراز تقدم في المفاوضات.

وإذ أن العرض سيستمرّ بعد الموعد النهائي، فإن نهاية الأسبوع ستكون بمثابة نهاية مشاركة القطريين في عملية الشراء.

وبدا أن راتكليف في الطليعة مع انتهاء الجولة الثالثة من تقديم العروض الشهر الماضي.

وضع مالك شركة إينيوس للبتروكيماويات تقييماً أعلى للنادي الذي يبحث عن شراء أغلبية حصصه، حسب ما ذكرت تقارير، لكن هذه الخطوة ستسمح لرئيسي النادي أفرام وجويل جلايزر الحفاظ على حصة في النادي، في خطوة لا يحبّذها أبداً مشجعو يونايتد.