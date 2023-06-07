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الرياضي

راشد بن حميد: الاستراتيجية الوطنية للرياضة تؤسس لمرحلة مميزة

راشد بن حميد: الاستراتيجية الوطنية للرياضة تؤسس لمرحلة مميزة
7 يونيو 2023 21:25

دبي (الاتحاد)

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أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بقرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 التي تمت صياغتها لتشمل جوانب ومحاور مهمة فيما يتعلق بمجالات الحركة الأولمبية الوطنية بناء على أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في الشأن الرياضي.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي ترحب بالاستراتيجية الوطنية للرياضة التي تؤسس لمرحلة جديدة متقدمة في مسيرة الحركة الأولمبية والرياضية على حد سواء؛ وذلك على ضوء المحاور الطموحة التي تم الإعلان عنها والتي تخص شريحة حيوية من أبنائنا وبناتنا أصحاب المواهب الرياضية في المدارس؛ بما يتوافق مع أهداف وتوجهات اللجنة لتسليط الضوء على النشء وكذلك فيما يتعلق بالنخبة الرياضية الاحترافية والرياضة المجتمعية.
ونوه نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 قد سلطت الضوء على أهمية تطوير الاتحادات الرياضية.
وأضاف: «تسعى اللجنة الأولمبية إلى تعزيز مستوى الاتحادات الرياضية من النواحي الفنية والإدارية حيث تم الإعلان مؤخراً عن المنصة الرقمية للجنة الأولمبية الخاصة بالتسجيل في البطولات والمشاركات الرياضية تمهيداً لإطلاقها، والتي تتضمن تأسيس نظامي رقمي لتسجيل المشاركات في الدورات الرياضية التي تندرج تحت مظلة اللجنة وتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل اللاعبين المشاركين في الدورات الرياضية على الاتحادات الرياضية، وإحكام عمليات التسجيل في الدورات الرياضية من خلال عدد من المعايير المحددة، وتطبيق نظام الحوكمة في عمليات وإجراءات التسجيل في الدورات الرياضية من قبل الاتحادات».

راشد بن حميد النعيمي
اللجنة الأولمبية الوطنية
اللجنة الأولمبية
مجلس الوزراء
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