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ريبروف مدرباً للمنتخب الأوكراني حتى 2026

ريبروف مدرباً للمنتخب الأوكراني حتى 2026
7 يونيو 2023 18:44


لندن (د ب أ) 

تولى الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب العين الأسبق مهاجم توتنهام وويستهام سابقاً بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، مهام تدريب منتخب بلاده، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدرب البالغ من العمر 49 عاماً يتمتع بمسيرة تدريبية متنوعة، حيث تولى تدريب دينامو كييف الأوكراني وأهلي جدة السعودي وفيرينكفاورش المجري والعين. 

وسيتولى المهاجم الدولي السابق، والذي خاض 75 مباراة دولية مع أوكرانيا، مهام تدريب الفريق بعقد يمتد حتى عام 2026 وقال أندريه بافيلكو، رئيس الاتحاد الأوكراني للعبة: «هذا حدث انتظرناه طويلاً، إنها مرحلة جديدة في تاريخ الكرة الأوكرانية». 

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أضاف: «لحظة مميزة لأنه سوف يتم فتح الصفحة الجديدة خلال الأحكام العرفية وهى في مرحلة خاصة جداً في بلدنا»، وسيكون على ريبروف قيادة المنتخب الأوكراني في تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث يأمل الفريق في تجاوز هزيمته في المباراة الأولى أمام إنجلترا مارس الماضي. 

وسجل هاري كين وبوكايو ساكا هدفي المباراة للمنتخب الإنجليزي في ملعب ويمبلي، حيث كان الفريق الزائر يقوده المدرب المؤقت روسلان روتان. وسيتولى ريبروف تدريب المنتخب الأوكراني في مباراة ودية أمام ألمانيا 12 يونيو الجاري، قبل خوض مباراتين في تصفيات أمم أوروبا أمام مقدونيا الشمالية ومالطا في وقت لاحق هذا الشهر.

ريبروف
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