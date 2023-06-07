اتحاد الجو جيتسو و«مبادلة للاستثمار».. شراكة استراتيجية تصنع «الأبطال»



أبوظبي (الاتحاد)

تشكل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد الجو جيتسو وشركة «مبادلة للاستثمار» نموذجاً يحتذى به للشراكات الناجحة على الصعيد الرياضي، وكانت الإنجازات والثمار التي نتجت عنها في الأشهر الثمانية الأولى كفيلة بالتأكيد على أهمية تلك الخطوة في ترسيخ أسس النجاح والتميز على المستويات كافة.

وتم الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية في أكتوبر الماضي، وأصبحت «مبادلة للاستثمار» بموجبها أول راعٍ رسمي حصري للمنتخب الوطني للجو جيتسو بمختلف فئاته، انطلاقاً من حرصها على تقديم الدعم لأحد أنجح المنتخبات الوطنية، والذي توّج أبطاله بالعديد من الألقاب العالمية خلال الأعوام الماضية.

وانعكس الأثر الإيجابي لهذه الشراكة على مسيرة تطور المنتخب الوطني، حيث نجح في تحقيق أهدافه واستدامة تفوقه من خلال تسجيل سلسلة من الإنجازات، والهيمنة على العديد من البطولات القارية والعالمية وحصد الكثير من الميداليات الملونة في مختلف المحافل.

ونجح أبطال المنتخب الوطني للجو جيتسو في التحليق عالياً في سماء بطولة العالم، التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في نوفمبر 2022، حيث أنهى المنتخب مشواره في البطولة بالمركز الأول، عقب فوزه بعدد غير مسبوق من الميداليات الملونة، وقدم اللاعبون واللاعبات في مختلف الفئات أداءً قوياً تمكنوا من خلاله من إحراز 63 ميدالية، توزعت بين 26 ذهبية و17 فضية و20 برونزية.

وواصل المنتخب الوطني للجو جيتسو تألقه على المستوى القاري في شهر فبراير الماضي، بعد فوزه بالمركز الأول في النسخة السابعة من بطولة آسيا في بانكوك للعام الثالث على التوالي. حيث قدم أداءً رفيع المستوى، أظهر خلاله اللاعبون واللاعبات إصراراً كبيراً ومهارة فنية عالية وحصلوا على 16 ميدالية ملونة، منها 7 ذهبيات، و5 فضيات، و4 برونزيات، وخاض المنتخب معسكراً تدريبياً مكثفاً برعاية مبادلة للاستثمار في أبوظبي، ثم في سيدني خلال الأشهر التي سبقت انطلاق البطولة الآسيوية.

وقدم المنتخب أداءً قوياً في بطولة الجائزة الكبرى بباريس في شهر أبريل الماضي، حيث أحرز نجومه 16 ميدالية ملونة، منها 5 ذهبيات، و4 فضيات، و7 برونزيات. ويعكس هذا الأداء التصاعدي مدى تطور المواهب الواعدة التي يضمها المنتخب، فضلاً عن استعداده الجيد لخوض المنافسات القادمة.

وتصدّر المنتخب الوطني منافسات بطولة الجائزة الكبرى التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 19 -21 مايو 2023، ونجح أبطاله في إحراز 20 ميدالية ملونة، بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات، كانت كفيلة بمنحهم صدارة الترتيب العام للبطولة.

من جانبه، قال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: «تفخر مبادلة بدعمها اتحاد الجو جيتسو والمنتخب الذي يبرهن دوماً على أهمية الروح والقيم الرياضية، ويمثّل دولة الإمارات خير تمثيل، حيث يحرص أبطال ولاعبو المنتخب على تحقيق إنجازات مرموقة، وتحطيم الأرقام القياسية، وإعلاء راية الإمارات وتعزيز حضورها في البطولات والمحافل الرياضية الدولية».

وأضاف: «تلتزم مبادلة بالعمل على تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة، وتأمين الموارد والدعم الذي تحتاجه لتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والعالمي، فهؤلاء الرياضيون الشباب يلهمون الأجيال القادمة لتحقيق طموحاتهم، وأتطلع لرؤية هذا الفريق المميز وقد حقق المزيد من البطولات والإنجازات التي نفخر بها».

وبدوره يقول محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد:«مهّدت الشراكة النموذجية بين اتحاد الجو جيتسو وشركة «مبادلة للاستثمار» لفجر جديد من الإنجازات، حيث تلعب هذه الشراكة دوراً محورياً في توفير الموارد والدعم لتمكين المنتخب الوطني من تطوير الأداء والمستوى والالتحاق بالمعسكرات الداخلية والخارجية، وصقل المواهب ورفع القدرات التي تؤهل أبناءنا لتحقيق المزيد من الإنجازات وبلوغ آفاق جديدة من التميز والريادة».

وأضاف: «نلتزم بتقديم مختلف أوجه الدعم للاعبي المنتخب ورعاية المواهب الواعدة. ونواصل العمل مع مختلف الشركاء والرعاة الذين نشاركهم الرؤية والقيم للارتقاء بجو جيتسو الإمارات ليحافظ على صدارته العالمية. وأود الإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها شركة «مبادلة للاستثمار» في تقديم الدعم للمنتخب الوطني، وهم شركاؤنا في النجاح والإنجازات، ويقدمون نموذجاً لكافة المؤسسات الوطنية في تمكين الشباب من أبناء الوطن ورعاية الموهوبين لمواصلة تألقهم في ميادين الرياضة المختلفة».

وتابع: «شراكتنا سوف تواصل تطورها لتحقيق أهدافها المتمثلة في ترسيخ ريادة الدولة على الساحة الرياضية العالمية، وتمكين الأبطال من مواصلة مسيرة الإنجازات».

ويقول فيصل الكتبي قائد المنتخب الوطني: «ساهمت رعاية شركة «مبادلة للاستثمار» للمنتخب الوطني في توفير الدعم للمنتخب الوطني، لا سيما على صعيد المشاركة في المعسكرات الخارجية والإعداد والتحضير للبطولات والمنافسات القارية والعالمية».

ويؤكد الكتبي: «تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد و«مبادلة للاستثمار»، كفاءة الخطط والاستراتيجيات التي ينتهجها اتحاد الجو جيتسو في اختيار شركائه الذين يتقاسمون معه نفس الأهداف لبناء القاعدة الراسخة التي تؤسس لجيل قوي من النجوم والأبطال».

وأضاف قائد منتخبنا الوطني: «مثل هذه الشراكات تساهم في تعزيز انتشار اللعبة في المجتمع، وجذب المواهب الشابة والأمر ذاته ينطبق على المدربين والإداريين».

ويستعد المنتخب الوطني حالياً لخوض سلسلة من البطولات والمعسكرات التدريبية، والبداية ستكون من بطولة العالم في منغوليا في شهر يوليو، ثم دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانج زو بالصين في سبتمبر، ودورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات في تايلاند في نوفمبر، ويتوازى مع ذلك خوض المنتخب عدداً من المعسكرات في دول مختلفة للوصول إلى الجاهزية المطلوبة للمنافسة والحفاظ على القمة.