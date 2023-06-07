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الرياضي

رئيس ألمانيا يحضر مباراة «المانشافت» رقم 1000

رئيس ألمانيا يحضر مباراة «المانشافت» رقم 1000
7 يونيو 2023 17:41

فرانكفورت (د ب أ)
يحضر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، المباراة الدولية رقم ألف للمنتخب الألماني لكرة القدم، والتي سيتم الاحتفال بها في مباراة ودية أمام المنتخب الأوكراني يوم الاثنين المقبل.
وكتب الرئيس الألماني في مقال نشر في صحيفة الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم: «تحديداً المباريات الدولية، تحديداً البطولات الدولية الكبرى هي ما تجعلنا نشعر بالحماس في كثير من الأحيان قبلها بوقت طويل، هذا يعطينا ساعات لا تُنسى وتجعلنا نغرق في فرحة كبيرة أو في حزن عميق».
وكتب شتاينماير: «1000 مباراة لمنتخب ألمانيا أيضاً تعني ألف تشكيل، ألف نتيجة ألف قصة، كل منا لديه القليل منها في ذاكرته، ورغم أن الرياضة ليست سوى مسألة بسيطة، الكثير من هذه القصص جعلت حياتنا أكثر ثراء».
كانت آخر مواجهة جمعت المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني في نوفمبر 2020 في دوري أمم أوروبا، قبل وقت طويل من بدء الحرب التي شنتها روسيا العام الماضي، وفاز وقتها المنتخب الألماني 3-1.

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