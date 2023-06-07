أنس جابر تودع «رولان جاروس»

باريس (أ ف ب)

خرجت التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة عالمياً، من الدور ربع النهائي لبطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، أمام البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة 3-6 و7-6 (7-5) و6-1 اليوم.

وكانت جابر فكّت نحس الدور ثمن النهائي في فرنسا المفتوحة، للمرة الأولى هذا العام، لكنها فشلت في مواصلة مشوراها نحو نهائي ثالث كبير في مسيرتها، لتضرب حداد مايا موعدًا مع حاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميًا او الاميركية كوكو غوف وصيفة العام الماضي.

في المقابل، أصبحت حداد مايا (27 عاماً) أول برازيلية تبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى منذ ماريا بوينو في 1968.