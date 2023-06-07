دبي منصة انطلاق الدوريات العالمية بـ 70 فعالية

دبي (الاتحاد)

أصبحت دبي المكان المفضل لانطلاقة العديد من الدوريات العالمية في مختلف الرياضات التي تجمع نخبة الرياضيين والفرق والمنتخبات للتنافس في أحدث المنشآت الرياضية، وأمام جمهور كبير ومتنوع من مختلف الجنسيات الذين يعيشون في دبي.

وتشهد دبي خلال الشهر الجاري انطلاق 6 بطولات دولية، من بينها 4 دوريات عالمية تقام لأول مرة، حيث تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الدوري العالمي للبادل «وورلد بادل ليج» الأول من نوعه على الإطلاق الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويستمر حتى يوم الأحد 11 يونيو، وتستضيف منافساته كوكاكولا أرينا، ويشارك فيه نخبة نجوم البادل المصنفين الأوائل على العالم.

وتنطلق النسخة الأولى من الدوري العالمي للشطرنج الذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للشطرنج، وتنظمه مجموعة ماهيندرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويستضيفه نادي دبي للشطرنج والثقافة خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل، ويشارك فيه نخبة من أبطال اللعبة ونجومها من حول العالم، في مقدمتهم الأسطورة النرويجي ماغنوس كارلسن بطل العالم للشطرنج 5 مرات متتالية من 2013 حتى 2022، والصيني دينج لي رن بطل العالم الحالي للشطرنج، والروسي إيان نيبومنياشتشي وصيف بطل العالم 2021 في دبي، والصينية هو ييفان بطلة العالم للشطرنج 4 مرات، والروسية كارتينا لاجنو وصيفة بطلة العالم 2018 وبطلة الشطرنج السريع 2014.

ويقام نهائي النسخة الأولى من دوري السوبر لمنطقة غرب آسيا لكرة السلة للأندية الذي يقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة والمكتب الإقليمي للاتحاد الآسيوي والاتحاد الإماراتي لكرة السلة، ويستضيف نادي شباب الأهلي منافساته خلال الفترة من 9 إلى 17 يونيو، وتشارك فيه 8 فرق، ويتأهل الفريقان طرفا النهائي إلى بطولة الأندية الآسيوية، على أن يتأهل البطل إلى بطولة الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في أجندة الاتحاد الدولي للسلة.

وتستضيف دبي النسخة الأولى من دوري كبادي للسيدات خلال الفترة من 16 إلى 27 يونيو الجاري وتنظمه شركة فابيرج لتنظيم المعارض في نادي شباب الأهلي بالنهدة.

وتنطلق الجمعة منافسات بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم «دبي 2022» التي تقام في دبي لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بقاعات مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى يوم 20 يونيو الجاري، بمشاركة 28 منتخباً، منها 16 للرجال و12 للسيدات، فيما تقام بطولة ملك الطاولة لمصارعة الذراعين الدولية يومي 24 و25 يونيو في مجمع دبي للاستثمار بقاعة «ذا سبيس» للفعاليات الرياضية.

ويشهد شهر يونيو الجاري تنظيم 64 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية خلال شهر يونيو الجاري، من بينها بطولة كرة السلة في ألعاب مدارس دبي، وفعاليات عالم دبي للرياضة، وبطولة الإمارات للرياضات الالكترونية، ونهائي بطولة ريد بل لثلاثيات كرة السلة، وبطولة المحترفين للكريكت، وبطولة القوارب الشراعية الحديثة، وبطولة نادي القتال، واليوم الرياضي النسائي للشركات، وبطولة إن هاوس للجمباز الإيقاعي، وسباق ويلمان الصيفي للجري، وبطولة مدارس دبي للريشة الطائرة، وتحدي الجمباز، واليوم العالمي التاسع لليوجا، وسباق وافي الصيفي للجري، وبطولة المصارع الحرة، وبطولة المشاهير للكريكت، وفعالية المشي من أجل الصحة النفسية الإيجابية للأطفال، وبطولة الكريكت لألعاب مدارس دبي، وسبي الجري الليلي في حي دبي للتصميم، وبطولة الرياضات الإلكترونية في إكسبو، وبطولة أقوى رجل في الإمارات، وبطولة ستامينا للجمباز الفني، وبطولة دبي لألعاب القوى.