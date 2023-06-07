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الرياضي

ستونز يؤكد «النضج والثقة» قبل مواجهة إنتر

ستونز يؤكد «النضج والثقة» قبل مواجهة إنتر
7 يونيو 2023 14:11

لندن (رويترز)
قال جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، إن فريقه بات أكثر نضجاً وثقة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل أمام إنتر ميلان، بعدما واجه مشاعر خيبة الأمل في مشاركات سابقة، حيث يسعى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لتحقيق ثلاثية تاريخية.
ويمكن للدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 29 عاماً، ورفاقه دخول التاريخ من أوسع أبوابه في إسطنبول، من خلال قيادة سيتي للتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي، ليضاهي الثلاثية التي حققها غريمه اللدود مانشستر يونايتد في 1999.
وقال ستونز، الذي عانى من خيبة الأمل بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 أمام تشيلسي، إن الفريق سيسعى للحيلولة دون أن يعيد التاريخ نفسه.
وقال ستونز لشبكة سكاي سبورتس: «لا يجب السماح بتكرار هذا الأمر، كنا وقتها في موقف لم نختبره من قبل، الآن، وبعد أن مر الفريق بتلك الظروف الصعبة حيث كانت الهزيمة مريرة، فإننا لا نرغب في مواجهة نفس التجربة مرة أخرى».
أضاف: «أصبحنا أكثر هدوءاً ونضجاً وثقة قبل النهائي، حيث نعرف تماماً قدراتنا ونثق في أنفسنا بعد كل الإنجازات التي حققناها بالفعل».
وبعد فوزه بلقبي الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي تصب الترشيحات في صالح سيتي لعبور إنتر، ليتذوق طعم المجد الأوروبي للمرة الأولى.

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