السيتي ينظم فعالية جماهيرية لمتابعة نهائي «الأبطال» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي مانشستر سيتي لكرة القدم فعالية مجانية مفتوحة لجمهوره في دولة الإمارات لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدعو النادي جمهوره الواسع في الدولة إلى حضور الفعالية، التي تقام في ياس مول أبوظبي، مساء السبت المقبل، لتشجيع ناديهم المفضل حين يخوض اللقاء الحاسم على اللقب الأوروبي لموسم 2022-2023 بمواجهة إنتر ميلان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، لتبث مجرياتها على شاشة العرض العملاقة في «تاون سكوير» بياس مول، فيما تشهد الفعالية حضور تميمتي النادي الرسميتين مونشستر ومون بيم، والعديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة، بما في ذلك العروض الكروية الاستعراضية، وتلوين الوجوه، والعديد من غيرها، ليكون الحدث الوجهة الأفضل لمتابعة المباراة وتشجيع لاعبي النادي برفقة جمهوره الواسع.

وتفتح الفعالية العائلية أبوابها مجاناً أمام الجمهور، ويدعو المنظمون الحضور إلى التسجيل المسبق لحجز الموقع الأفضل لمتابعة مجريات المواجهة المرتقبة، وفرصة حجز موقع على أريكة كبار الشخصيات، والتي توفر أفضل موقع لمتابعة المباراة، بالإضافة إلى جوائز تتضمن قمصان مذيلة بتواقيع تذكارية، وهدايا متنوعة من السيتي.